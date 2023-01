Le cuffie true wireless Nothing Ear (1) sono state il primo prodotto della nuova startup dell’ex CEO di OnePlus Carl Pei. In precedenza erano già trapelati dei presunti render delle Nothing Ear 2 e ora sono emerse nuove immagini del prodotto.

Il noto informatore Onleaks ha condiviso tramite Twitter quelli che sarebbero i render delle prossime cuffie Nothing Ear 2. In linea con quelle precedentemente trapelate, le nuove immagini suggeriscono un design quasi identico alle Nothing Ear (1).

Le cuffie Nothing Ear (2) sarebbero uguali alle precedenti

A giudicare da queste immagini sia l’astuccio di ricarica trasparente che le cuffie sembrano identici al predecessore e quindi suggeriscono che le novità riguarderebbero le funzionalità.

Secondo quanto riferito le Nothing Ear 2 offrirebbero una cancellazione attiva del rumore (ANC) personalizzata, in modo da poter impostare il livello desiderato di attenuazione, la modalità trasparenza, connettività multipunto per la connessione simultanea a due dispositivi, equalizzatore con opzioni avanzate e una funzionalità per trovare le cuffie.

La maggior parte di queste funzionalità sono già disponibili nella versione attuale, quindi la novità sarebbe la connettività multipunto.

Al momento non ci sono informazioni in merito alla disponibilità e al prezzo di queste cuffie true wireless, quindi bisognerà vedere se debutteranno ancora a un prezzo di 99 dollari o se costeranno di più.

Le cuffie Nothing Ear (2) hanno recentemente ricevuto nuove certificazioni, quindi il lancio dovrebbe essere vicino.

Da non perdere: Migliori cuffie in-ear di Gennaio 2023, ecco i nostri consigli