L’intelligenza artificiale di ChatGPT si sta diffondendo con grande rapidità e ora è una realtà anche sul polso delle persone, poiché Amazfit ha annunciato il primo quadrante per smartwatch al mondo basato sul chiacchierato modello generativo di OpenAI.

Amazfit ChatGPT Watch Face è stato appena annunciato come il primo quadrante al mondo basato sull’IA di ChatGPT. Con questa integrazione Amazfit può incorporare ChatGPT nei suoi quadranti portando la tecnologia più all’avanguardia sugli smartwatch.

Amazfit annuncia l’integrazione di ChatGPT nei suoi smartwatch

Il nuovo quadrante di Amazfit è progettato per mostrare i dati di salute e fitness di chi indossa il dispositivo e per visualizzare l’interazione dell’utente con ChatGPT, tuttavia Amazfit ha dimostrato che l’intelligenza artificiale di ChatGPT può essere utilizzata anche per creare quadranti per smartwatch.

Integrando il modello linguistico ChatGPT nel quadrante dello smartwatch, Amazfit ha alzato il livello tecnologico nel settore ed è lecito aspettarsi che i futuri dispositivi indossabili saranno dotati di funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

OpenAI ha recentemente affermato che permetterà agli sviluppatori di integrare ChatGPT nelle app, tuttavia la sua creatura, per quanto sorprendente, a volte impazzisce e recentemente lo ha dimostrato parlando dell’Italia.