Le novità in arrivo per il futuro della gamma Apple sono numerose. La casa di Cupertino, infatti, è da tempo al lavoro sullo sviluppo di due novità assolute per la sua offerta di prodotti. In rampa di lancio, infatti, c’è Reality Pro, l’atteso visore AR che porterà Apple in una nuova “dimensione” con l’obiettivo di dar vita ad un nuovo segmento di mercato per sostenere la crescita dei servizi dell’azienda. Contestualmente, Apple lavora per portare sul mercato una novità assoluta per la gamma MacBook.

Si tratta del MacBook Air da 15 pollici, progetto da tempo al centro dei rumor. In queste ore, due diverse fonti anticipano le tempistiche di lancio dei nuovi prodotti Apple. Secondo quanto emerso oggi, ci sarebbe un nuovo ritardo per Reality Pro mentre il MacBook Air da 15 pollici sarebbe davvero ad un passo dal debutto ufficiale. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui nuovi prodotti Apple e, in particolare, sulle tempistiche di lancio.

Il visore AR di Apple si farà attendere: appuntamento a settembre?

Continua lo sviluppo di Reality Pro. Il visore AR di Apple che da tempo è al centro di rumor e indiscrezioni. Il progetto ha oramai raggiunto la maturità ma non sarebbe ancora pronto per il debutto ufficiale sul mercato. La conferma arriva da una fonte affidabilissima: Ming-Chi Kuo. L’analista, infatti, ha confermato che, per qualche motivo di cui non è a conoscenza, il nuovo visore di Apple non sarà presentato a giugno, in occasione della WWDC. I piani, rispetto alle precedenti indiscrezioni, sarebbero cambiati.

La nuova data fissata da Apple per il lancio del suo visore sarebbe ora fissata per il successivo mese di settembre. Reality Pro potrebbe essere la “One more thing” dell’evento di presentazione con cui Apple, tradizionalmente, mostra in anteprima la nuova generazione di iPhone. Nel corso del prossimo mese di settembre è in programma il debutto dei nuovi iPhone 15 (tra cui potrebbe esserci iPhone 15 Ultra, nuovo top di gamma ancora più costoso rispetto ai modelli Pro Max). Apple, però, potrebbe ritagliare un po’ di spazio anche per la presentazione del nuovo Reality Pro. Il visore AR, dopo la presentazione, arriverebbe sul mercato (probabilmente solo in mercati selezionati) nel corso dell’autunno.

Questa scelta porterà anche ad una riduzione delle spedizioni per il 2023. Apple intendeva, secondo i piani emersi nelle scorse settimane, realizzare fino a 1,2 milioni di unità del visore mentre con il nuovo programma ci sarebbero solo 500 mila ordini stimati. Il visore, in ogni caso, non sarà a buon mercato visto che è atteso sul mercato con un prezzo compreso tra i 2 mila ed i 3 mila dollari. Alla base del nuovo ritardo ci sarebbero complicazioni software e, in particolare, un ritardo nella realizzazione dei kit di sviluppo delle applicazioni da mettere a disposizione degli sviluppatori che avranno il compito di supportare il nuovo prodotto.

Per il momento, Apple non ha mai confermato il progetto e, quindi, anche le indiscrezioni sulle tempistiche di lancio sono tutte da confermare. Probabilmente già a giugno, in occasione della WWDC, potrebbero emergere le prime informazioni sui progetti di Apple per la realtà virtuale e aumentata.

Leggi anche: Apple sarebbe già al lavoro per la produzione del visore AR/VR economico

MacBook Air da 15 pollici in arrivo nei prossimi mesi

Il nuovo MacBook Air da 15 pollici è oramai ad un passo dal debutto. Il debutto, come anticipato dall’insider Ross Young, sarebbe programmato già per il prossimo mese di aprile. In questo modo, Apple punta a rinnovare rapidamente la sua gamma di MacBook andando ad affiancare l’attuale modello da 13,6 pollici con una sua evoluzione con dimensioni maggiori. Il nuovo MacBook Air da 15 pollici (il display avrà una diagonale effettiva di 15,5 pollici) riprenderà il design dei recenti MacBook, con tanto di notch. Non ci saranno novità particolari per la tecnologia del pannello che sarà un “comune” LCD di qualità, naturalmente, elevata.

A gestire il funzionamento del laptop troveremo il chip M2, lo stesso che già viene utilizzato sul MacBook Air da 13,6 pollici oltre che sul modello entry level della gamma MacBook Pro (quello da 13 pollici che si caratterizza ancora per il “vecchio” design senza notch). Le prestazioni del chip M2 sono note e apprezzate. Resta da capire se il chip sarà affiancato da un sistema di dissipazione fanless o ci sarà una ventola per tenere sotto controllo le temperature.

Le dimensioni più grandi del laptop permetteranno ad Apple di installare una batteria più capiente rispetto al modello da 13,6 pollici. Le prime ipotesi anticipano un possibile miglioramento intorno al 10% dell’autonomia reale del MacBook Air nel passaggio dalla versione da 13,6 pollici al nuovo modello da 15. Anche in questo caso, però, si tratta di stime e ipotesi. Sarà necessario attendere la presentazione ufficiale per saperne di più.

Tra le specifiche del nuovo MacBook Air ci sarà anche il supporto al Wi-Fi 6E con un passo in avanti rispetto al MacBook Air da 13 pollici che si ferma al supporto al Wi-Fi 6. In termini di connettività ci dovrebbe essere spazio anche per il supporto al Bluetooth 5.3, come già emerso da una certificazione apparsa online. Il nuovo laptop, inoltre, dovrebbe presentare qualche altra novità (come possibili colorazioni inedite per la scocca).

Resta da capire quale sarà il posizionamento del nuovo MacBook Air da 15 pollici. L’attuale Air da 13 pollici parte da 1.529 euro mentre il Pro da 13 pollici parte da 1.629 euro. Il nuovo modello, quindi, arriverà sul mercato con un prezzo di listino ampiamente superiore ai 1.500 euro e, probabilmente, più vicino a 2.000 euro. I prezzi si riferiscono sempre al modello base da appena 256 GB di SSD (probabilmente anche per il nuovo Air Apple opterà per un modello più lento rispetto al taglio da 512 GB). Anche in questo caso, sarà necessario attendere maggiori dettagli in merito.