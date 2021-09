Si chiama Surface Laptop Studio il nuovo notebook di fascia Premium di Microsoft

Nel corso di un evento online tenutosi nel pomeriggio, Microsoft ha presentato il proprio notebook di fascia premium, Surface Laptop Studio, dotato di una scheda tecnica di livello elevato, destinato ad arrivare in Italia nel corso del 2022. Andiamo dunque a scoprire di più sulla scheda tecnica e sulle caratteristiche del nuovo Pc portatile.

Scheda tecnica di Surface Laptop Studio

Si parte da uno schermo PixelSense Flow da 14,4 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz e risoluzione di 2400 x 1600 pixel, quindi con fattore di forma 3:2, supporto alla Penna per Surface e touchscreen multitocco a 10 punti. Due i tagli di memoria, 16 o 32 GB di RAM LPDDR4X, con lo spazio di archiviazione che parte da 256 GB e che può arrivare fino a SSD da 2 TB.

Due i processori tra cui scegliere, un Intel Core H35 i5 11300H con scheda grafica Intel Iris X e un Intel Core H35 i7 11370 al quale è invece abbinata una NVIDIA GeForce RTX 3050Ti con 4 GB di memoria di tipo GDDR6. Ottima la connettività, con 2 porte USB 4.0 con supporto Thunderbolt 4, 1 porta Surface Connect, connettore da 3,5 mm per le cuffie, WiFi 6 e Bluetooth 5.1, con Xbox Wireless integrato.

È presente una tastiera retroilluminata completa di tasti funzione, fotocamera anteriore con risoluzione FullHD, doppio microfono Studio far-field, speaker Quad Omnisonic con supporto al Dolby Atmos, sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio e magnetometro.

Il sistema operativo è Windows 11 Home, con Microsoft 365 Apps precaricate, così come l’app Xbox. In prova per 30 giorni Xbox Game pass Ultimate e Microsoft 365. Le dimensioni del notebook sono di 323,28 x 228,32 x 18,94 millimetri, con un peso di 1.742,9 grammi per la versione con Core i5 e 1.820,2 grammi per la versione con processore Core i7.

La batteria consente di raggiungere le 18 ore di autonomia in condizioni tipiche e l’alimentatore ha una potenza di 60 watt per la versione Core i5 e 95 watt per la versione Core i7.

Un notebook senza compromessi

Microsoft Surface Laptop Studio può essere utilizzato come un classico notebook ma è possibile sganciare la cover posteriore portando lo schermo davanti alla tastiera, una soluzione ideale per guardare film, presentazioni o per giocare, con l’angolazione migliore rispetto alla modalità tradizionale. Non manca ovviamente la possibilità di utilizzarlo come un tablet, ripiegando lo schermo sulla tastiera, per avere una maggiore comodità soprattutto con l’utilizzo della penna.

Nella base è presente un alloggiamento per la Surface Slim Pen 2, che può essere sempre a portata di mano, riducendo i rischi di smarrimento. Interessante anche la presenta delle due porte Thunderbolt 4, che permettono di collegare il portatile a schermi 4K esterni, trasformandolo di fatto in una potente workstation. Allo stesso modo è possibile collegare dispositivi di archiviazione ad alta velocità o GPU esterne, per migliorare le prestazioni di gioco.

Prezzi e disponibilità

Negli USA Microsoft Surface Laptop Studio sarà in vendita a partire dal 5 ottobre con i prezzi che inizieranno da 1.599 dollari. Non sono al momento disponibili i prezzi in Italia, visto che il notebook arriverà solamente nel corso del 2022. Avremo dunque modo di avere maggiori dettagli nel corso dei prossimi mesi.