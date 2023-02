L’enorme successo della suite Microsoft Office è dovuto anche al grande supporto che il team di sviluppatori del colosso di Redmond è in grado di garantire agli utenti che decidono di puntare su di essa e un esempio di ciò è rappresentato da Word, che a breve potrà contare su una nuova interessante funzionalità.

Ci riferiamo a una funzione dedicata in particolare a coloro che desiderano leggere documenti e file PDF sui propri dispositivi Amazon Kindle piuttosto che su un PC o un telefono.

Microsoft prepara una novità per gli utenti Word

Send-to-Kindle, questo è il nome della nuova funzionalità, sarà disponibile per gli utenti di Microsoft Word su Mac, Desktop e Web a partire dal prossimo mese e consentirà loro di condividere i documenti in modalità wireless all’interno della stessa applicazione.

Al momento il colosso di Redmond non ha spiegato come aiuterà gli utenti ad esportare i documenti sui dispositivi Amazon Kindle ma è probabile che il sistema studiato sia molto simile a quello usato per inviare documenti ad altri tramite il proprio client e-mail.

Ricordiamo che Send-to-Kindle è un servizio Amazon che aiuta gli utenti a inviare vari tipi di file (ossia PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, HTM, HTML, PNG, GIF, JPG, JPEG, BMP ed EPUB) tramite l’indirizzo e-mail e probabilmente Microsoft sfrutterà il medesimo sistema per creare un’apposita opzione interna a Word (al momento per esportare un tipo di file supportato sui propri dispositivi Amazon Kindle è necessario aprire la mail, aggiungerli come allegati e quindi inviarli all’indirizzo Send to Kindle).

Stando a quanto si apprende, oltre che su Microsoft Word, l’opzione di condivisione “Send-to-Kindle” sarà disponibile anche su Microsoft365 App. I primi a potere provare questa nuova funzionalità saranno gli utenti iscritti al programma di preview Microsoft 365 Insiders all’inizio di marzo, seguiti da tutti gli altri entro la fine del prossimo mese.