Alexa Smart Properties for Hospitality, così si chiama il servizio che debutta oggi in Italia con cui Amazon promette di rivoluzionare le strutture alberghiere mettendo Alexa e i suoi servizi a disposizione di chi viaggia (e di chi nelle strutture ricettive ci lavora).

Gli ospiti degli alberghi, dei bed & breakfast e degli altri rami del settore dell’ospitalità potranno perciò contare sull’integrazione dell’assistente digitale di Amazon per fare varie cose, per l’intrattenimento ma anche come aiuto per usare vari servizi e interagire con le persone e i dipendenti delle strutture che li ospitano.

Alexa fa da concierge per i viaggiatori: che può fare

I clienti ci dicono di apprezzare la natura intuitiva di Alexa per svolgere attività che vanno dall’intrattenimento al chiedere informazioni, fino al controllo della Casa Intelligente. Con Alexa Smart Properties for Hospitality, i clienti possono sperimentare lo stesso comfort nella loro camera d’albergo, […] che offre ai gestori di strutture ricettive nuovi modi per creare soggiorni memorabili per i loro ospiti ha commentato Meryem Tom, direttore di Alexa Enteprise EU di Amazon.

E così dopo la Francia e il Regno Unito, questo nuovo servizio di Alexa arriva oggi in Italia, già disponibile al TH Roma Carpegna Palace Hotel e prossimamente anche al Parc Hotel di Peschiera del Garda, al Borgo di Cortefreda a Firenze col gruppo So. GES e nei pressi di Padova, per gli ospiti del Continental Terme Hotel di Montegrotto Terme. Probabilmente arriverà in futuro anche altrove.

Alexa Smart Properties for Hospitality, è in sostanza una funzione dell’assistente vocale di Amazon di supporto per gli ospiti e per i dipendenti delle strutture alberghiere, bed & breakfast e resort. Alexa si trasforma in un concierge virtuale, spiega Amazon nel descrivere una funzione che mira a semplificare alcune attività e a rendere il soggiorno dei viaggiatori perciò più piacevole.

Come? Attraverso i dispositivi Amazon Echo e le funzioni legate all’assistente vocale, alcune note come quelle per riprodurre la musica e ricevere informazioni sul meteo, altre meno. È il caso ad esempio della possibilità di fare il check-out con la voce e di ottenere varie informazioni utili sui servizi della struttura che li ospita: conoscere la password del Wi-Fi e gli orari di apertura del bar, del ristorante e della palestra con un semplice “Alexa, a che ora apre il ristorante?”.

E come poteva mancare la possibilità di gestire i dispositivi smart home presenti in camera, per controllare ad esempio le luci, il termostato, le tende o interagire direttamente con la reception per chiedere un servizio, un’informazione o segnalare un problema da risolvere pronunciando “Alexa, non funziona l’aria condizionata“.

Altrettanto utili le funzioni di Amazon Alexa utili a conoscere le attrazioni del luogo in cui ci si trova, le condizioni del traffico verso l’aeroporto o la stazione per organizzare i propri spostamenti con la voce: “Alexa, qual è il percorso migliore per il Colosseo?”.

Come intuibile, tutto questo oltre che per i clienti delle strutture ricettive è piuttosto utile anche per il personale di alberghi e b&b, perché permette loro di ridurre al minimo alcune domande ripetitive a cui quotidianamente si trovano a rispondere più volte (la password del Wi-Fi fra tutte). E pronunciando “Alexa, la stanza è pronta”, i dipendenti impegnati a sistemare le camere possono fra l’altro comunicare alla reception la conclusione del processo di check-in in un attimo.

Dunque, un pacchetto piuttosto ricco di funzioni che aiuta i turisti e i viaggiatori, sia di lingua italiana che inglese. Bene anche il fatto che per usare questo servizio non è necessario collegare l’account Amazon personale, e che, volendo, è possibile disattivare il microfono del dispositivo Amazon Echo presente in camera, per chi cerca maggior sicurezza in termini di privacy (Amazon tiene a specificare che le registrazioni vocali non vengono salvate, per inciso).

