Nella giornata di ieri Amazon ha annunciato la disponibilità in Italia del servizio Alexa Smart Properties for Senior Living. Si tratta in sostanza di una soluzione dedicata alle case di riposo, a supporto delle quali Alexa promette di offrire diversi servizi utili per le esigenze degli anziani e di chi sta loro vicino.

È utile ad esempio per contattare i propri cari, per facilitare la comunicazione fra ospiti e personale, ma anche per rendere più indipendenti gli assistiti, grazie alle numerose funzioni vocali che caratterizzano Alexa stessa.

Che può fare Alexa per anziani e personale delle RSA

Riteniamo che la natura intuitiva e accessibile della voce e di Alexa possa aiutare e al contempo intrattenere i clienti in molti contesti, sia dentro che fuori casa. Siamo entusiasti di estendere le esperienze già apprezzate dai nostri clienti anche alle case di cura per anziani e offrire a queste strutture nuovi modi di supportare il personale, fornendo assistenza personalizzata agli ospiti.

Meryem Tom, Director Alexa Enterprise EU di Amazon, ha commentato con queste parole l’annuncio della disponibilità in Italia di Alexa Smart Properties for Senior Living. Già presente in precedenza anche in Francia e nel Regno Unito, il servizio si propone come soluzione di supporto agli anziani, che possono ad esempio contattare facilmente i propri cari tramite le chiamate Alexa-to-Alexa, vedendosi anche in videochiamata in maniera semplice e intuitiva.

L’assistente di Amazon può essere d’aiuto per la gestione delle attività, dei menu e dei promemoria, nel caso di utilizzino i dispositivi Echo Show con display. Da parte del personale delle case di cura, Alexa torna utile per comunicare con gli ospiti sfruttando le funzioni per le chiamate vocali e video fra dispositivi posti all’interno della struttura.

Da non sottovalutare anche tutte quelle funzionalità che, col solo ausilio della voce, permettono agli anziani allettati o comunque con difficoltà motorie di essere maggiormente indipendenti. Accenniamo ad esempio all’interazione con i dispositivi smart home grazie ai quali gli ospiti hanno modo di accendere e spegnere le luci intelligenti, alzare e abbassare le tapparelle o gestire i termostati, ad esempio.

Dunque, una novità importante, l’esempio perfetto di un’implementazione tecnologica effettivamente utile al miglioramento della vita delle persone.

Alexa Smart Properties for Senior Living è già integrata in Italia in alcune strutture selezionate. Amazon ha annunciato che sarà presto disponibile presso la Residenza Socioassistenziale Madre Teresa di Calcutta di Sarezzo (BS), ma non ci sorprenderebbe sapere di ulteriori implementazioni di qui a breve.

