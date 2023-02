Che in questo periodo l’intelligenza artificiale sia il fenomeno del momento è sotto gli occhi di tutti, diverse aziende del settore tecnologico fanno a gara per dimostrare le potenzialità dei propri software ma, come spesso accade, diverse cose possono andare storte. È il caso di Microsoft Bing AI, abbiamo infatti visto come l’intelligenza artificiale del colosso di Redmond non sia esente da difetti, non solo può commettere errori, ma può anche diventare per così dire poco simpatica nei confronti degli utenti.

Per ovviare alle problematiche appena citate, manifestatesi durante l’attuale fase di test con diversi utenti, l’azienda ha deciso la scorsa settimana di limitare le interazioni con il chatbot, nel tentativo di porre rimedio a quanto accaduto; ora, in seguito alle lamentele di diversi utenti, sembra che Microsoft stia lentamente tornando sui propri passi.

Microsoft torna ad aumentare il numero di utenti che possono interagire con Bing AI

Come detto, Microsoft aveva deciso di correre ai ripari limitando il numero di interazioni giornaliere con la propria intelligenza artificiale, l’azienda aveva infatti posto il limite di 5 turni di chat per sessione e un totale di 50 al giorno; ciò era dovuto al fatto che, secondo la società, i problemi manifestatisi erano riconducibili a sessioni di chat troppo lunghe, che potevano spingere il chatbot a “diventare ripetitivo o essere spinto/provocato a dare risposte che non sono necessariamente utili o in linea con il tono progettato”.

In seguito a questa decisione, diversi utenti si sono lamentati sul web, come riportano anche i colleghi di Arstechnica, asserendo che Microsoft avesse di fatto lobotomizzato la propria intelligenza artificiale, castrandone le funzionalità; ciò ha spinto la società a tornare sui propri passi, condividendo la seguente dichiarazione con gli utenti:

Queste sessioni di chat lunghe e complesse non sono qualcosa che normalmente troveremmo con i test interni. In effetti, il vero motivo per cui stiamo testando il nuovo Bing all’aperto con un numero limitato di tester in anteprima è proprio quello di trovare questi casi d’uso atipici da cui possiamo imparare e migliorare il prodotto. Da quando abbiamo posto i limiti della chat, abbiamo ricevuto feedback da molti di voi che desiderano un ritorno a chat più lunghe, in modo da poter effettuare ricerche in modo più efficace e interagire meglio con la funzione di chat.

Microsoft ha dunque deciso di accogliere, almeno in parte, le richieste della community, aumentando il limite di interazioni precedentemente fissato con il chatbot; per il momento quindi l’azienda ha deciso di aumentare i turni di chat per sessione a 6 e ampliarli a 60 chat totali al giorno, ma ha già dichiarato che l’intento per il prossimo futuro è quello di far salire ulteriormente questo valore, portandolo ad un limite giornaliero a 100 chat totali.

In ultimo la società anticipa qualcosa che dovrebbe essere introdotto a breve, ovvero la possibilità di scegliere il tono della chat, sarà possibile scegliere tra Più preciso (che si concentra su risposte più brevi e più mirate alla ricerca), Bilanciato (una via di mezzo) e Più creativo (modalità che offre risposte più lunghe e più loquaci), in modo da lasciare all’utente la possibilità di avere un maggiore controllo sul comportamento della chat.

