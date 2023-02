Se subito dopo l’evento dedicato a Bing AI il CEO di Microsoft Natya Sadella non ha mancato di magnificare quanto era accaduto, con il passare delle ore sono iniziate ad arrivare analisi molto meno improntate al marketing. Tra di esse ha destato un certo scalpore quanto affermato da un ricercatore indipendente, Dmitri Brereton, in un messaggio affidato a Substack, tale da non lasciare molti dubbi. Secondo lui, infatti, Bing ha dato alcune risposte sbagliate durante la dimostrazione pubblica, senza che nessuno se ne accorgesse. Al contrario, sono tutti saliti sul treno in partenza, senza avere alcun dubbio sulla bontà di quanto visto.

The people who are hyped about Bing AI must have seen a different demo than I did.

It made several mistakes during the demo, much worse than Google's Bard mistake.

Here's what Bing AI got wrong:

— dmitri brereton (@dkbrereton) February 13, 2023