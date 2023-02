La vicenda che ha destato notevole scalpore è accaduta il 15 febbraio. Per capire meglio la sua rilevanza, basterà ricordare che sono già oltre 6 milioni, in rapida crescita, le visualizzazioni degli screenshot postati su Twitter da Jon Uleis, i quali sembrerebbero essere relativi al servizio di intelligenza artificiale integrato su Microsoft Bing. Nel corso della sessione (per ora sono possibili soltanto ai partecipanti alla lista d’attesa che si trovavano nelle prime posizioni della stessa) ad un certo punto il programma di AI sembrerebbe assumere un comportamento infastidito e potenzialmente aggressivo.

My new favorite thing – Bing's new ChatGPT bot argues with a user, gaslights them about the current year being 2022, says their phone might have a virus, and says "You have not been a good user"

Why? Because the person asked where Avatar 2 is showing nearby pic.twitter.com/X32vopXxQG

