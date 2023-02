In seguito ai problemi recentemente manifestati da Bing AI, in particolare un comportamento infastidito e potenzialmente aggressivo, Microsoft ha deciso di limitare la chat con la sua intelligenza artificiale per evitare che il chatbot basato su ChatGPT degeneri.

Le chat di Bing saranno limitate a 50 domande al giorno e cinque per sessione

In un post sul blog il team di Bing ha affermato che i dati in possesso dell’azienda hanno dimostrato che la stragrande maggioranza delle persone trova le risposte che sta cercando entro 5 turni e che solo l’1% circa delle conversazioni in chat ha più di 50 messaggi.

Se gli utenti raggiungono il limite di cinque per sessione, Bing chiederà loro di iniziare un nuovo argomento per evitare lunghe sessioni che potrebbero confondere il chatbot e farlo deragliare.

Microsoft sta ancora lavorando per migliorare l’abilità conversazionale di Bing e non è chiaro quanto dureranno questi limiti, tuttavia la società ha affermato che valuterà il feedback ricevuto prima di ampliarli.

Vale la pena notare che all’inizio di questa settimana il colosso di Redmond ha affermato che non immagina che le persone utilizzeranno il suo chatbot per fini di intrattenimento sociale o come un mezzo per una scoperta più generale del mondo.

