Oggi, 21 febbraio 2023, è giornata di novità per il marchio Beats by Dr. Dre — che da qualche anno a questa parte fa capo ad Apple —, che, sulla scorta delle indiscrezioni emerse nei giorni addietro, ha ufficializzato tre nuove colorazioni delle proprie cuffie true wireless Beats Fit Pro, subito acquistabili tramite i canali ufficiali.

Beats Fit Pro: tre colori nuovi, già acquistabili

Le voci di corridoio trapelate nei primi giorni del mese corrente si sono rivelate pienamente fondate: il popolare marchio di accessori audio ha deciso di rinnovare la selezione di colorazioni previste per le proprie cuffie senza fili Beats Fit Pro con l’inserimento di tre nuove opzioni: Blu marea, Rosa corallo e Giallo saetta. Date un’occhiata alla galleria sottostante per scoprirle.

Previous Next Fullscreen

Per il resto, non ci sono altre novità da segnalare e anche il prezzo di listino è rimasto invariato: 249,95 euro. Le cuffie Beats Fit Pro sono disponibili all’acquisto anche nelle tre nuove colorazioni sul sito ufficiale del produttore al link sottostante:

Acquista Beats Fit Pro a 249,95 euro in tutti colori disponibili

Beats Fit Pro: recap

Contestualmente alle nuove colorazioni di cui sopra, Beats ha anche lanciato una nuova campagna pubblicitaria al grido di “LOCK IN. WORK OUT“, che vede come testimonial la cantautrice Chlöe Bailey ed il tennista Frances Tiafoe. Tornando alle cuffie, sotto il profilo tecnico le Beats Fit Pro sono rimaste le stesse cuffie lanciate nel 2021 (ma arrivate in Italia a gennaio 2022) come alternativa non troppo dissimile dalle AirPods Pro di Apple: la lista delle somiglianze include l’ANC, il chip H1 e il supporto a funzioni proprietarie come Hey Siri, Find My, il passaggio automatico da un dispositivo all’altro.

Il tutto è inserito in un design che si presta decisamente meglio all’utilizzo durante l’attività sportiva e anzi proprio questo aspetto ha spinto non pochi utenti a preferire le Beats Fit Pro alle gemelle diverse marchiate Apple.

Tra le altre caratteristiche salienti, possiamo ricordare l’autonomia fino a 6 ore con una singola carica e 27 ore con l’aiuto della custodia di ricarica, la ricarica rapida Fast Fuel, la modalità trasparenza, la certificazione IPX4 e la compatibilità anche coi dispositivi Android.

Leggi anche: migliori cuffie Bluetooth del mese