A poco più di due mesi dal lancio sul mercato natio, arriva anche in Italia lo smartwatch con le cuffie integrate. Si chiama non a caso Huawei Watch Buds e da oggi è disponibile in preordine, con l’uscita sul mercato prevista a fine mese. Intanto, scopriamolo nei dettagli.

Caratteristiche, immagini e peculiarità di Huawei Watch Buds

È un vero e proprio dispositivo 2 in 1: uno smartwatch che nasconde al suo interno un paio di cuffie true wireless come dicevamo. Non è la prima volta che il mercato presenta qualcosa di questo genere, circa due anni fa la strada la aprì un certo Voixatch, strada che rimase poi di fatto inesplorata. E ora Huawei ci riprova con questo bizzarro indossabile, che si presenta con un display piazzato su un pannello dotato di un aggancio magnetico che, sollevandosi, dà accesso agli auricolari.

Lo schermo di Huawei Watch Buds è di tipo AMOLED, da 1,43″ di diametro, con risoluzione 466 x 466 pixel, 326 PPI la densità. Presente il sensore ottico per la frequenza cardiaca, TrueSeen 5.0+, il giroscopio, l’accelerometro, il magnetometro e un sensore per la luce ambientale.

Per quanto riguarda invece la connettività, questo 2 in 1 di Huawei ha una dotazione piuttosto completa: NFC (ma niente pagamenti contactless, purtroppo), Bluetooth 5.2 con supporto BR e BLE per il collegamento ai dispositivi Android 7.0 o successivi e a iOS 9.0 e versioni più recenti.

Presenti alcune funzioni per la salute, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, e per lo sport: sono più di 70 le modalità supportate. Lato smart, non manca il supporto alle notifiche dello smartphone collegato, fra le altre cose.

Per il resto, c’è il GPS con supporto a Beidou, GLONASS e Galileo, la resistenza a polvere e schizzi d’acqua (IP54 l’orologio e IPX4 le cuffie) e una batteria da 410 mAh (da 30 quella delle cuffie), che garantisce a entrambi 3 giorni di utilizzo secondo quanto dichiarato da Huawei, 7 con risparmio energetico attivo, modalità che disattiva la ricarica degli auricolari per riservare più energia allo smartwatch.

Lato cuffiette, Huawei Watch Buds all’interno di una scocca in acciaio da 47 mm e spessa 14,99 mm ne integra un paio dotate di funzioni touch, per gestire la riproduzione o le chiamate, e capaci di una potenza di 104 dB.

Oltre alla tripla equalizzazione adattiva, supportano inoltre quella che Huawei chiama tecnologia adattiva del condotto uditivo che, grazie a un microfono intrauricolare, rileva i cambiamenti del segnale sonoro all’interno del canale uditivo e li adatta di conseguenza per migliorare la qualità sonora.

A garanzia di chiamate efficaci ci sono poi un paio di microfoni che, assieme a un sensore per la conduzione ossea, captano voci e suoni ambientali e permettono a Huawei Watch Buds di distinguerli, dando maggiore rilievo ai primi grazie a un algoritmo di riduzione del rumore basato su rete neurale (DNN).

Huawei Watch Buds: prezzi, disponibilità e promozioni

Huawei Watch Buds arriva in Italia nella versione nera con cinturino in vera pelle in tinta, disponibile in preordine da oggi, 15 febbraio fino al 28, con disponibilità effettiva dal 1° marzo.

Di listino costa 499,90 euro, ma c’è una promozione di lancio su Huawei Store che permette di risparmiare 60 euro. Come? Basta lasciare un acconto di 30 euro dal 1° al 19 marzo che permette di pagarlo 439,90 euro.

