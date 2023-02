Brutte notizie per chi attende con impazienza il lancio di una nuova generazione di iMac: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Apple non avrebbe in programma di fare esordire il prossimo modello di iMac da 24 pollici prima della parte finale del 2023.

Ne è certo Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, a dire del quale il colosso di Cupertino avrebbe deciso di non aggiornare la serie iMac con un processore M2 e attendere diversi mesi in più, in modo da poter lanciare direttamente un modello con la CPU Apple M3 (che deve essere ancora annunciata).

Cosa possiamo aspettarci da Apple nel 2023 per la serie iMac

Gurman non sembra avere dubbi sui programmi di Apple (“Non ho visto nulla che indichi che ci sarà un nuovo iMac fino alla generazione del chip M3, che non arriverà prima della fine di quest’anno o l’inizio del prossimo anno”) e ha invitato, pertanto, gli utenti ad armarsi di un po’ di pazienza.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, il processore Apple M3 dovrebbe essere realizzato da TSMC con processo produttivo a 3 nm (il chip M2 è realizzato con il processo a 5 nm di seconda generazione di TSMC), tecnologia che dovrebbe essere in grado di garantire un notevole miglioramento in termini di prestazioni ed efficienza energetica.

Il colosso di Cupertino dovrebbe utilizzare questo chip anche in un nuovo MacBook Air (il cui lancio sarebbe in programma per la seconda parte del 2023), così come nelle prossime versioni di MacBook Pro da 13 pollici e di Mac mini.

Ricordiamo che Apple ha aggiornato la serie iMac l’ultima volta nell’aprile 2021 con il chip M1 e un nuovo design ultrasottile, rendendola disponibile in sette colorazioni.

In passato Mark Gurman ha anche sostenuto che Apple potrebbe lanciare un iMac più grande ma in questa sua ultima anticipazione non ha fornito nuove informazioni a tal proposito.