A poco più di un mese dall’annuncio del CES 2023, le NVIDIA GeForce RTX Serie 40 per laptop sono disponibili sui primi laptop, ad esempio a bordo dei nuovi notebook di MSI. C’è già un’intera pagina di Amazon dedicata ai nuovi portatili da gaming del produttore, molti dei quali sono già preordinabili con data di uscita prevista per il 22 febbraio 2023. Si va dal nuovo MSI Cyborg con RTX 4050 a MSI Titan con RTX 4090, ma scopriamoli insieme nei dettagli.

MSI lancia i nuovi notebook con GeForce RTX Serie 40

Il più economico della nuova famiglia di notebook MSI con GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 si chiama MSI Cyborg 15. È un portatile da gaming che arriva con uno schermo IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD e refresh rate a 144 Hz. Sotto il cofano nasconde un chip Intel Core i7-12650H affiancato a una GPU RTX 4050 con 6 GB dedicati. Lato memorie, troviamo 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e SSD PCIe 4 da 512 GB. Il prezzo? Costa 1.599 euro di listino.

Poco sopra, c’è MSI Katana 15, dotato di uno schermo della medesima dimensione, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Sotto il cofano c’è lo stesso Intel Core i7-12650H citato e una GPU NVIDIA RTX 4050 da 6 GB, affiancati a 16 GB di RAM DDR5 a 4.800 MHz e SSD PCIe 4 da 1 TB. Servono 1.699 euro per portarselo a casa, 1.799 euro per la variante con la scheda grafica RTX 4060. Volendo c’è anche la versione con display da 17,3″ e RTX 4070, ma non risulta ancora disponibile su Amazon e non conosciamo nemmeno i prezzi.

MSI Pulse 17 è invece il notebook da gaming della famiglia che arriva già equipaggiato coi nuovi processori Intel di tredicesima generazione. A bordo c’è infatti un Intel Core i7-13700H affiancato da una GeForce RTX 4060, da 16 GB di RAM DDR5 a 5.200 MHz e da un SSD PCIe 4 da 1 TB. Lo schermo è da 17,3 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD e 144 Hz di refresh rate. Niente prezzi né informazioni sull’arrivo per ora, ma il fatto che sia listato su Amazon è indicativo di una disponibilità imminente.

Salendo ulteriormente di livello, troviamo poi MSI Stealth 14, un portatile un pelo più serioso che supporta NVIDIA Studio e arriva con chip Intel Core i7-13700H corredato di una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060. Lato memorie ci sono 16 GB di RAM DDR5 a 5.200 MHz e SSD PCIe 4 da 1 TB. Lo schermo è invece un pannello da 14″ con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Su Amazon è preordinabile al prezzo di 2.599 euro.

Passiamo ai nuovi MSI Raider, aggiornati sia in termini di processori che di GPU, chiaramente. Il modello da 16″ con schermo QHD+ con refresh rate a 240 Hz integra un chip Intel Core i7-13700H affiancato a una RTX 4060 con 16 GB di RAM DDR5 a 5.600 MHz e a un SSD da 1 TB. Costa su Amazon 2.999 euro.

La versione di MSI Raider con schermo da 17″ monta invece un Intel Core i9-13950HX spalleggiato dalla GeForce RTX 4080 da 12 GB. Lato memorie troviamo invece 32 GB di RAM DDR5 a 5.600 MHz e SSD PCIe 4 da 2 TB. Al momento non ci sono indicazioni su prezzi e disponibilità italiani.

E per ultimi i due modelli top della nuova serie di notebook MSI dotata delle RTX Serie 40 di NVIDIA: MSI Titan. Sono entrambi dotati di schermi da 17,3″ Mini LED con risoluzione Ultra HD, con processori Intel Core i9-13980HX, 64 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe da 2 TB. La differenza sta nella scheda grafica, nel più “economico” troviamo una NVIDIA GeForce RTX 4080, nell’altro c’è invece la RTX 4090. Per ora, Amazon lista soltanto il primo modello, in vetrina al prezzo di 5.499 euro.

Come anticipato, nel momento in cui scriviamo non sono tutti disponibili al preordine su Amazon. C’è una pagina dedicata, che vi linkiamo qui sotto, in cui sono vengono elencati alcuni coi prezzi, altri senza, ma presumiamo di trovare a breve tutti i dettagli relativi aggiornati.

Per ora sono preordinabili MSI Cyborg 15, MSI Katana 15 sia con a bordo la RTX 4050 che la RTX 4060, MSI Stealth 14 Studio e MSI Raider 16 con RTX 4060. Per loro, la data di uscita è prevista per il prossimo 22 febbraio 2023, per gli altri bisognerà pazientare ancora. E se non riuscite ad aprire le pagine dei prodotti listati qui sotto, non siete i soli: per ora potete ovviare cliccando sul pulsante “Preordina: aggiungi al carrello”, in attesa che Amazon aggiorni la pagina, per inciso.

Link per preordinare su Amazon i nuovi notebook MSI con RTX Serie 40

