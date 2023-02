NVIDIA annuncia ufficialmente la disponibilità dei nuovi laptop NVIDIA Studio con GPU RTX Serie 40 che vanno ad arricchire le operazioni per i creator alla ricerca di notebook e workstation in grado di garantire prestazioni al top dal punto di vista grafico.

Ad inaugurare la nuova famiglia di laptop sono due prodotti firmati, rispettivamente, da MSI e Razer, brand che rappresentano delle vere e proprie garanzie nel settore. Per i due nuovi modelli c’è la GPU RTX 4090 per laptop a cui viene affidata la gestione del comparto grafico. In arrivo, però, ci sono anche modelli ASUS, GIGABYTE e Lenovo.

Da questa settimana inizieranno ad arrivare sul mercato i primi laptop con NVIDIA RTX Serie 40 (anche non appartenenti al programma NVIDIA Studio). In un primo momento, le GPU disponibili saranno le top di gamma RTX 4090 e 4080.

Ecco i dettagli completi merito alle nuove GPU per laptop di casa NVIDIA che si preparano a conquistare il mercato, andando ad alzare il livello della competizione con un comparto grafico di primissimo livello che punta a far registrare un salto generazionale senza precedenti.

NVIDIA annuncia la disponibilità dei primi laptop Studio con RTX Serie 40

I primi modelli ad arrivare sul mercato sono MSI Stealth 17 Studio e Razer Blade 18. Si tratta di due notebook di fascia alta, pensati per creator e per chi ha bisogno di un comparto grafico al top con la possibilità di sfruttare l’architettura NVIDIA Ada Lovelace e le tecnologie Max-Q di quinta generazione.

La nuova famiglia di laptop realizzati dai partner di NVIDIA può contare sull’accesso esclusivo agli strumenti e alle app per creator come NVIDIA Omniverse, Canvas e Broadcast e possono contare sulle tecnologie RTX come il DLSS 3. La presenza dei driver NVIDIA Studio (preinstallati) garantisce una marcia in più, anche grazie agli aggiornamenti regolari che NVIDIA fornisce ai suoi utenti.

Arrivando i notebook con RTX 4090 e 4080 ed i driver Game Ready

A partire da questa settimana sono disponibili ufficialmente le GPU GeForce RTX Serie 40 con architettura Ada Lovelace per laptop. In arrivo ci sono svariati modelli realizzati dai partner di NVIDIA. La prima fase di lancio riguarderà i modelli con RTX 4090 e 4080 ma successivamente è in programma una notevole espansione della disponibilità con l’arrivo anche delle GPU di fascia media e bassa.

Per consentire agli utenti di sfruttare da subito il pieno potenziale della nuova architettura con i laptop RTX Serie 40, inoltre, NVIDIA ha annunciato il rilascio di un nuovo GeForce Game Ready Driver, in grado di massimizzare le prestazioni delle nuove GPU disponibili ufficialmente da oggi.

Ricordiamo che i laptop con NVIDIA RTX Serie 40 partiranno da 999 dollari di listino (prezzo relativo ai modelli con RTX 4050). Per i dettagli relativi alla commercializzazione in Italia dei primi laptop con RTX Serie 40 sarà necessario attendere le prossime settimane.

In ogni caso, già entro fine febbraio, dovrebbe essere possibile acquistare i vari modelli di nuova generazione. Le nuove RTX 4070, 4060 e 4050 (già annunciate da NVIDIA) saranno disponibili ufficialmente a partire dal prossimo 22 di febbraio, andando ad affiancarsi alle RTX 4090 e 4080 disponibili, come detto, a partire da questa settimana.

Leggi anche: NVIDIA svela al CES 2023 le RTX 40 per laptop e la nuova 4070 Ti per desktop