OnePlus annuncia le sue nuove cuffie true wireless di punta: si tratta delle OnePlus Buds Pro 2, che saranno presentate durante l’evento Cloud 11 del prossimo 7 febbraio insieme allo smartphone OnePlus 11. Il produttore cinese ha deciso di anticipare diversi dettagli: andiamo a scoprirli insieme.

Le OnePlus Buds Pro 2 sono ufficiali, ma saranno presentate a febbraio

Le OnePlus Buds Pro 2 saranno svelate ufficialmente il 7 febbraio 2023 e, in base a quanto riportato dal comunicato del produttore, stabiliranno “un nuovo standard per la tecnologia audio spaziale“. Le nuove cuffie saranno infatti le prime true wireless ad adottare la tecnologia audio spaziale di Google, sviluppata per Android 13 per offrire un’esperienza di ascolto veramente immersiva e a 360°. Indipendentemente dal movimento, il suono proviene da una postazione fissa e garantisce un’esperienza audio 3D. Il produttore ha sviluppato un proprio algoritmo di stereo up-mixing, per un effetto multidimensionale.

Grazie alla collaborazione con Google, OnePlus è riuscita a ottimizzare la tecnologia per simulare un’esperienza coinvolgente e multidimensionale in stile cinema. Questo attraverso l’algoritmo di rendering spaziale e il sensore IMU, che rende il tutto compatibile con le varie app. Le nuove cuffie sono compatibili con la funzione Fast Pair di Android, che permette il collegamento rapido con un solo tocco, e con la funzione Audio Switching, grazie alla quale si possono connettere a due dispositivi del robottino allo stesso tempo, spostando l’audio da uno all’altro senza che l’utente debba intervenire manualmente.

“Grazie ad Android 13, i partner potranno usare la tecnologia audio spaziale all’interno dei loro dispositivi“, ha dichiarato Erik Kay, VP of Engineering di Android. “Con l’integrazione di questo nuovo framework da parte di OnePlus, insieme al supporto per Fast Pair e Audio Switching, la serie Buds Pro 2 di OnePlus entra a far parte all’ecosistema Android di dispositivi connessi tra loro per offrire un’altissima esperienza d’uso“.

Per scoprire tutti gli altri dettagli sulle OnePlus Buds Pro 2 dovremo attendere la presentazione del 7 febbraio 2023. Nell’attesa, potete sempre dare un’occhiata alla recensione del modello attualmente in commercio, che trovate qui sotto. Cosa vi aspettate dalle nuove cuffie della casa cinese?

