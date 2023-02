Le quattro ruote sterzanti hanno debuttato nel 1985 con la Nissan R31 Skyline e negli ultimi tempi sempre più case automobilistiche stanno offrendo questa tecnologia per migliorare la maneggevolezza dei loro modelli più prestigiosi.

Nell’aprile del 2022 è apparso sul Web un video che mostrava questa tecnologia in azione su un prototipo di Cybertruck. Ora è emerso un nuovo video che mostra l’atteso pick-up elettrico di Tesla in azione sfruttando le sue ruote posteriori sterzanti.

Un video mostra Tesla Cybertruck in azione con quattro ruote sterzanti

Un video recentemente pubblicato su Twitter che sembra essere stato registrato all’interno della Gigafactory di Tesla in Texas l’anno scorso durante il Cyber ​​Rodeo, mostra un prototipo di Cybertruck che esegue una gincana tra le colonne del presunto stabilimento, dandoci un’idea del potenziale raggio di sterzata del veicolo.

4 wheel steering Cybertruck is sick! 🤩 pic.twitter.com/WAlCTIBxWi — Tokyotesla (@Tokyotesla1) February 4, 2023

Nel 2021 il CEO di Tesla Elon Musk ha confermato che il Cybertruck sarà dotato di sterzo integrale in modo che possa effettuare curve più strette ed essere manovrabile con un elevato grado di agilità.

Nei sistemi di sterzata integrale attuali le ruote posteriori di solito sterzano in due modi a seconda della velocità del veicolo. A basse velocità le ruote posteriori girano in senso opposto alle ruote anteriori, accorciando virtualmente il passo dell’auto e consentendo curve molto più strette rispetto a un veicolo tradizionale, mentre a velocità più elevate le ruote posteriori girano nella stessa direzione delle ruote anteriori, ma con un angolo molto inferiore, fornendo una migliore stabilità in curva.

Al momento non è chiaro con quale angolo possano ruotare le ruote posteriori del Cybertruck e se Tesla offrirà o meno una sorta di modalità fuoristrada, ma secondo quanto riferito Tesla Cybertruck si farà attendere ancora per molto tempo.

Potrebbe interessarti: Il celebre video della Tesla a guida autonoma del 2016 sarebbe un falso