Molti di voi probabilmente ricorderanno il video con il quale, nel 2016, Tesla pubblicizzò la guida autonoma delle proprie vetture, il filmato è tuttora disponibile sul sito dell’azienda e destò parecchia curiosità all’epoca. Ora però si scopre che il video in questione era un falso.

“L’intento era quello di ritrarre ciò che era possibile integrare nel sistema”, il video della Tesla che guida da sola è stato costruito ad arte

Nel video in questione, pubblicizzato a suo tempo su Twitter da Elon Musk, si può vedere una Tesla Model X uscire da un garage e accogliere un conducente che durante tutto il tragitto non guiderà la vettura. Il filmato inizia con la seguente dichiarazione:

La persona al posto di guida è lì solo per motivi legali. Non sta facendo nulla. L’auto si guida da sola.

Il video prosegue con l’auto che dà sfoggio delle proprie abilità fermandosi agli incroci, ai semafori, parcheggiando ed evitando di investire un pedone.

Ora però si scopre, in occasione di un procedimento giudiziario per l’incidente stradale costato la vita all’ingegnere Apple Walter Huang, che il video in questione sarebbe stato creato ad arte: il direttore del software Autopilot, Ashok Elluswamy, ha infatti dichiarato:

L’intento del video non era quello di ritrarre accuratamente ciò che era disponibile per i clienti nel 2016. Era quello di ritrarre ciò che era possibile integrare nel sistema.

Sembrerebbe dunque, stando alle dichiarazioni rilasciate da Elluswamy, che a suo tempo furono utilizzate le mappe 3D per pre programmare l’intero percorso della vettura, inclusi i punti in cui fermarsi; inoltre sembra che durante le operazioni di parcheggio, una Tesla si sia schiantata contro una recinzione.

A suo tempo Musk pubblicizzò il video con le parole “Tesla guida da sola (nessun input umano) attraverso le strade urbane fino all’autostrada fino alle strade, quindi trova un parcheggio”. Attualmente però la società è impegnata in diverse cause legali e controlli normativi per i propri sistemi di assistenza alla guida, a causa di diversi incidenti stradali occorsi, alcuni dei quali mortali.

