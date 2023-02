Non è affatto un mistero ormai che Netflix si stia rimboccando le maniche per contrastare la condivisione selvaggia delle password e quindi degli account. A inizio settimana l’azienda ha infatti provveduto ad aggiornare le FAQ del servizio spiegando le novità e descrivendo le nuove regole che sarebbero dovute entrare in vigore a giorni.

Il condizionale perché nelle scorse ore Netflix ha cambiato di nuovo tutto, eliminando vari punti appena aggiunti, sostituiti da altre regole che, per ovvi motivi, alimentano la confusione già nata fra gli utenti. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Stop alla condivisione delle password: Netflix ricambia tutto

Al di là dell’audio spaziale per gli utenti Premium, la comunità di utenti di Netflix è tutta concentrata sulla faccenda relativa alla messa in opera delle nuove regole che cercano di limitare il più possibile la condivisione illecita delle password e degli account, regole promesse già da settimane e ora apparentemente in vigore.

C’è della confusione, come dicevamo, perché le FAQ aggiornate nei giorni scorsi dal servizio di streaming hanno suscitato non pochi dubbi, specie relativi all’utilizzo di Netflix al di fuori della cosiddetta posizione principale, quella relativa al nucleo domestico.

Spariti sia gli accenni alle richieste dei codici temporanei per avere accesso a Netflix per 7 giorni consecutivi, sia l’obbligo di guardare qualcosa almeno una volta ogni 31 giorni dalla posizione principale, uno dei nodi più discussi delle nuove regole riportate, soprattutto per chi viaggia per periodi prolungati o ad esempio in caso di fruizione dalle seconde case.

Di conseguenza, l’uso di Netflix in viaggio o da località diverse dalla “posizione principale” è chiarito dai seguenti termini:

Mentre sei in viaggio o se hai più di un indirizzo di residenza, desideriamo permetterti di usufruire di Netflix dove e quando vuoi. Se sei il titolare dell’account principale (o vivi con il titolare dell’account principale), non devi verificare il dispositivo per guardare Netflix. Se ti trovi lontano dal nucleo domestico Netflix per un lungo periodo di tempo, di tanto in tanto potremmo chiederti di verificare il dispositivo in uso.

Bene, ma quanto deve essere lungo questo periodo di tempo lontano dal nucleo domestico per far sì che Netflix faccia le sue verifiche? Non si sa. E proprio sulla questione verifica dei dispositivi Netflix chiarisce poi in questi termini:

Quando qualcuno accede al tuo account da un dispositivo che non è associato al tuo nucleo domestico Netflix o se il tuo account viene utilizzato di continuo da una località esterna al tuo nucleo domestico, potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima di che sia possibile guardare Netflix.

Per inciso, per verificare un dispositivo c’è il solito codice di verifica a 4 cifre inviato da Netflix all’indirizzo email o al numero di telefono associato del titolare, codice che va inserito sul dispositivo da verificare entro 15 minuti.

Al momento non si sa se queste norme sono già in vigore. Non c’è altro da segnalare che possa permettere di chiarire tutti gli altri dubbi relativi alle nuove regole di Netflix contro la condivisione selvaggia delle password, dubbi che, per ovvie ragioni, sorgono alla luce delle modifiche apportate. Qui trovate la pagina con le FAQ in questione, ma aspettiamoci ulteriori modifiche e soprattutto chiarimenti, che vi segnaleremo non appena ne sapremo di più.

