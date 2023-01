La condivisione delle password di Netflix (quella selvaggia), ha i giorni contati ormai. Dopo le indiscrezioni, alcuni giorni fa l’azienda ha annunciato ufficialmente il prossimo giro di vite nei confronti dei tanti, tantissimi furbetti abituati a condividere il proprio account ad amici e parenti (quando non dovrebbero).

Proprio in queste ore la pagina del centro assistenza di Netflix ha aggiunto qualche dettaglio in più al riguardo, ufficializzando di conseguenza il tutto anche per il nostro mercato. Ci sono ancora vari nodi da sciogliere, ma ecco tutto quello che c’è da sapere per ora.

Netflix prova a bloccare così la condivisione delle password

Nei giorni scorsi vi comunicavamo del fatto che Netflix avesse annunciato a chiare lettere che entro la fine del primo trimestre del 2023 (quindi entro marzo), avrebbe annunciato nuove regole sulla condivisione delle password a pagamento. Si tratta di una mossa che vuole contrastare la condivisione selvaggia degli account di Netflix, che parte proprio dalle prime regole che l’azienda ha appena integrato nella pagina “Condividere l’account Netflix” del centro assistenza.

Non è una novità che il servizio permetta di condividere l’account all’interno di un nucleo domestico, nucleo che deve essere legato a una determinata posizione, agli indirizzi IP e ID dei dispositivi, che Netflix utilizza per effettuare i controlli ed evitare abusi. Nella pagina citata, alla domanda “come rileva i dispositivi di una posizione principale”, si legge infatti:

Utilizziamo informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account per determinare se un dispositivo che ha effettuato l’accesso al tuo account è collegato alla tua posizione principale. Fin qui nulla di nuovo, informazioni già presenti che presumiamo tuttavia verranno presto aggiornate alla luce dei prossimi blocchi anticipati. Fanno invece parte di queste nuove regole per bloccare la condivisione selvaggia delle password le informazioni relative allo sblocco, appena introdotte da Netflix nel paragrafo “sbloccare un dispositivo (al di fuori della posizione principale)“: Quando qualcuno accede al tuo account da un dispositivo che non è associato alla tua posizione principale, la visione di Netflix da tale dispositivo può essere bloccata. Se il tuo dispositivo viene bloccato, usa una delle seguenti opzioni: Se sei in viaggio, chiedi un codice temporaneo per avere accesso a Netflix per 7 giorni consecutivi.

per avere accesso a Netflix per 7 giorni consecutivi. Se non fai parte del nucleo domestico del proprietario dell’account, registra un nuovo account Netflix.

Ora, i nodi cui accennavamo sono relativi proprio a questi codici temporanei di sblocco. L’azienda non spiega ulteriormente la questione, che potrebbe ovviamente lasciare campo libero ai furbetti: in teoria basterebbe infatti chiedere poco più di 4 codici al mese per ovviare al “blocco”, mossa semplice semplice a cui immaginiamo Netflix riservi però qualche paletto.

A confondere ulteriormente la questione, e ad allargarla anche agli utilizzi legittimi del servizio, c’è poi quest’altro punto relativo allo sblocco dei dispositivi bloccati da Netflix:

Per avere accesso ininterrotto a Netflix, collegati al Wi-Fi della tua posizione principale, apri l’app o il sito web di Netflix e guarda qualcosa almeno una volta ogni 31 giorni. In questo modo, confermi che il dispositivo è attendibile per guardare Netflix, anche quando sei lontano dalla posizione principale.

Ricapitolando: alla luce di quanto riportato ed essendo questi controlli legati alla “posizione principale” i problemi sorgono dunque sia per chi approfitta impropriamente di account terzi (esterni alla persona pagante di un nucleo familiare), sia all’abbonato stesso che, in caso di lunghi viaggi, ma soprattutto di fruizione nelle seconde case potrebbe riscontrare problemi.

In attesa di chiarimenti da parte di Netflix sulle nuove norme per il blocco della condivisione abusiva delle password, vi invitiamo a consultare la pagina relativa del centro assistenza per fugare eventuali (o ulteriori) dubbi.

