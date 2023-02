Il piano Premium di Netflix garantisce già la migliore qualità di visione con una risoluzione video in 4K HDR senza pubblicità, la possibilità di guardare e scaricare film e serie TV su quattro dispositivi supportati contemporaneamente e molto altro.

Oggi Netflix ha annunciato nuove funzionalità senza costi aggiuntivi riservate agli abbonati che hanno già il piano Premium, a quelli che eseguiranno l’upgrade a Premium e ai nuovi abbonati al medesimo piano.

Audio spaziale e più dispositivi abilitati al download per gli abbonati a Netflix Premium

La pima nuova funzionalità per gli utenti Premium è l’audio spaziale che offre un’esperienza sonora della massima qualità disponibile su TV, computer, smartphone e tablet.

L’audio spaziale Netflix offre un’esperienza immersiva di livello cinematografico su qualsiasi dispositivo senza la necessità di attrezzature aggiuntive ed è già disponibile in oltre 700 dei titoli più popolari che sono etichettati con il nuovo badge della funzionalità.

Tra quelli già supportati ci sono Stranger Things, The Watcher, Mercoledì e Glass Onion – Knives Out, ma la piattaforma aggiungerà l’audio spaziale a nuovi titoli man mano che diventano disponibili, come You, Da me o da te, Luther: Verso l’inferno e Tour de France.

Per consultare la lista completa dei titoli dotati di questa funzionalità basta digitare “audio spaziale” nella barra di ricerca su Netflix. Per avere un’idea della nuova esperienza audio è possibile guardare il breve video qui sotto.

L’altra novità riservata agli abbonati Premium riguarda il numero di dispositivi abilitati al download che passa da quattro a sei per consentire di guardare Netflix sui dispositivi ovunque e in qualsiasi momento.

