Circa una settimana fa, Nothing ha condiviso un nuovo interessante video sul proprio canale ufficiale YouTube.

Il video mostra le reazioni del team ai concept di prodotti del brand non (ancora) esistenti ma immaginati dai fan che ne hanno ipotizzato il possibile design: tra questi, rientrano uno smartwatch e un notebook che mettono in campo la stessa filosofia di design distintiva dei prodotti dell’azienda.

Nothing reagisce ad alcuni concept molto interessanti

Sul proprio canale YouTube ufficiale, Nothing, la start-up fondata dall’ex CEO di OnePlus Carl Pei, ha condiviso un video della durata di cinque minuti con protagonisti due membri del team di design che reagiscono ad alcuni prodotti inediti per il brand ma immaginati e realizzati da alcuni fan: nello specifico si tratta di uno smartwatch, di un notebook, di un paio di cuffie over ear, di un caricabatterie wireless, di uno smartphone Android e di uno smart speaker.

Tutti questi prodotti sono senza dubbio interessanti (anche secondo l’opinione dei membri del team di design) ma, attualmente, non sembrano rientrare nei piani dell’azienda (almeno non tutti), occupata nella realizzazione delle cuffie Nothing Ear (2) e dello smartphone Nothing Phone (2).

Di tutti i prodotti commentati dal team di design, Nothing propone i link diretti ai concept effettivi, consentendoci di dare uno sguardo approfondito a tutti questi potenziali prodotti che i fan del brand vorrebbero tanto vedere. Chissà se l’azienda prenderà spunto da questi prodotti per realizzarne almeno uno in futuro, intanto scopriamone i dettagli.

Nothing watch (1): lo smartwatch trasparente da effetto wow

Il concept del primo potenziale smartwatch dell’azienda, immaginato con il nome di Nothing watch (1) è realizzato dal designer JunSeo Oh che ne ha condiviso una ricca galleria di immagini sul portale Behance.

Lo smartwatch è immaginato con un corpo trasparente (anche i pulsanti) e relativa componentistica interna in bella mostra, riprendendo il design caratteristico implementato sulle Nothing Ear (1) prima e sul Nothing Phone (1) poi.

Nothing watch (1) sembra riprendere le fattezze di un Apple Watch (pur privato della caratteristica corona digitale, sostituita da un semplice pulsante), con display protetto da un vetro che curva su tutti i lati per fondersi con la scocca.

Il cinturino sembra classico e in silicone (in questo caso immaginato in bianco) e non proprietario come fatto da molti produttori di smartwatch. Leggendo le scritte che, nella zona inferiore, circondano la sensoristica (immaginata decisamente completa per quanto concerne misurazione del battito cardiaco e dell’ossigenazione del sangue), scopriamo che il designer lo ha immaginato uno smartwatch con display da 45 mm e case ceramico, dotato di GPS per tracciare al meglio le attività sportive di corsa e camminata in esterna o per potere fungere da navigatore.

Nothing book (1): notebook con basetta di ricarica wireless incorporata

Il primo potenziale notebook dell’azienda, immaginato con il nome di Nothing book (1) è il protagonista di un video concept dal titolo “Ridefinisci lo straordinario”, pubblicato su YouTube dal canale Concept Central.

Si tratta di un notebook con un design accattivante e decisamente in linea con i principi estetici della startup, dotato internamente di un display circondato da cornici sottilissime (tranne quella superiore che ospita fotocamera e altri sensori), di una singola cerniera che percorre gran parte del corpo centrale e di un’ampia tastiera (senza tastierino numerico) che occupa praticamente tutta la parte inferiore, da lato a lato, contenuta tra due speaker. Sotto la tastiera, troviamo una zona trasparente con al centro il trackpad, alla sua sinistra una basetta di ricarica wireless e alla sua destra un sistema di LED che richiama la Glyph Interface.

Sul bordo laterale destro, il designer immagina la presenza del jack audio da 3,5 mm, di una porta USB standard e di due porte USB Type-C. Esternamente, invece, il notebook non sembra trasparente.

Nothing head (1): cosa ci racconta il concept di queste cuffie over-ear di fascia alta

Fino ad oggi, Nothing ha prodotto due paia di cuffie true wireless, le Ear (1) e le Ear (stick), ed è al lavoro per realizzare l’ennesimo paio di cuffie che succederanno alle Ear (1) e si chiameranno, con molta probabilità, Nothing Ear (2). Fattore comune tra tutte queste cuffie è l’essere in-ear.

Un gruppo di designer composto da Junwoo Kim, Chaewon Lee, Hyeonseung Yang e Jonhoo Sung ha condiviso, tramite il portale Yanko Design, il concept di quello che secondo loro dovrebbe essere il prossimo prodotto su cui Carl Pei e soci dovrebbero puntare: un paio di cuffie over-ear con cui sfidare le AirPods Max di Apple.

Le Nothing head (1), questo il nome scelto per il concept, sono cuffie progettate tenendo fede allo stile inconfondibile e al DNA dell’azienda, ovvero rendere i prodotti più aperti, trasparenti e divertenti: al pari dello smartphone dell’azienda, presentano la Glyph Interface, trasformando l’esperienza audio in esperienza audiovisiva e fungendo da spia di notifica, da spia di avvenuta connessione e mostrando agli altri se l’utente è impegnato e non deve essere disturbato.

Il tema portante del concept è la trasparenza: anche in questo caso, viene mostrata la componentistica interna e i LED circondano le bobine addette alla ricarica wireless delle cuffie, sotto le quali sono collocati i driver audio. Probabilmente, tutti i controlli avverrebbero tramite comandi tattili anche se nella parte inferiore è presente una rotella, immaginiamo per controllare il volume.

Le Nothing head (1) vengono immaginate in nero e in bianco, tipici colori dei prodotti dell’azienda, ma la trasparenza arriva anche nelle imbottiture, fattore che conferisce un aspetto ancor più futuristico al potenziale prodotto.

Decisamente futuristici anche il supporto per la ricarica e la custodia: il primo è realizzato con un design angolare e dispone di bobine che si accoppieranno magneticamente con quelle presenti sulle cuffie per la ricarica wireless, mantenendo le cuffie in posizione verticale durante la ricarica (per ridurre gli ingombri); è poi prevista una zona su cui, eventualmente, poggiare lo smartphone o le cuffie, motivo per cui questo caricabatterie si configura come vera e propria stazione di ricarica wireless. La custodia, infine, è totalmente trasparente.

Il concept del dispositivo “misterioso” di Nothing

Alcuni mesi fa, il concept designer italiano Andrea Copellino ha condiviso sul proprio canale YouTube un video incentrato su un misterioso prodotto a marchio Nothing che l’azienda avrebbe più volte mostrato (compare sul libro che parla del design dell’azienda) senza mai effettivamente portarlo alla luce. Per fare chiarezza, Copellino ha poi fatto dei render del dispositivo.

Questo dispositivo sembra essere il concept di una powerbank o, meglio, di un caricabatterie wireless, in linea con un altro concept condiviso su Twitter dall’utente @UghDitya, un concept designer indiano. Il dispositivo, sarebbe pensato per la ricarica senza fili dei prodotti dell’azienda, condividendo con essi gran parte dei concetti di design, in primis la trasparenza.

Il Nothing phone (2) immaginato in un concept

L’ultimo concept di questa rassegna è quello di Nothing phone (2), smartphone che, nella versione reale, arriverà entro la fine del 2023, come recentemente confermato da Carl Pei, che ha anche lasciato intendere che si tratterà di un prodotto più premium rispetto al predecessore.

Nell’immaginario dello youtuber indiano Bifal Mandal, lo smartphone dovrebbe guadagnare una fotocamera in più rispetto al predecessore, modificando il comparto fotografico per richiamare la forma di un triangolo equilatero, circondato tutto intorno dai LED che ne delimitano i contorni. Rimane, dunque, la Glyph Interface ma si evolve, passando ai colori (almeno rosso) dalla sola luce bianca. Lo smartphone è poi immaginato in una inedita colorazione azzurra.

Mandal va oltre il solo concetto di design, ipotizzando anche possibili specifiche tecniche che dovrebbero costituire il cuore dello smartphone: immagina l’impiego del SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, un sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel (stabilizzato otticamente), sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e sensore macro da 8 megapixel, un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e foro centrato per ospitare una fotocamera selfie da 20 megapixel. Non dovrebbe poi mancare la ricarica rapida.

Questi, dunque, erano i concept realizzati dai fan di alcuni prodotti a marchio Nothing, possibile spunto per l’azienda che, sin dall’arrivo, sembra godere di mentalità piuttosto aperta. Secondo voi vedremo realizzare uno di questi prodotti? Se sì, quale vi piacerebbe vedere? Il box dei commenti è a vostra disposizione.

