Nothing, la startup fondata dal co-fondatore di OnePlus, Carl Pei sta silenziosamente vivendo un periodo ricco di novità sia per quanto concerne il software del proprio Nothing Phone (1) che ha – finalmente – ricevuto Android 13 nel programma di Open Beta sia in ambito hardware visti i rumor che vedono le prossime Nothing Ear (2) in dirittura d’arrivo.

Ebbene, con una mossa che avrà sorpreso i più, pare che l’azienda abbia in cantiere un proprio sotto-brand denominato Particles by XO. L’autore della fuga d’informazioni è l’affidabile Kuba Wojciechowski il quale ha svelato alcuni succosi dettagli ai colleghi di 91mobiles nonché diffuso le immagini di quelle che parrebbero essere le prime cuffie true wireless del sotto-brand.

Peraltro, attualmente non è dato sapere se il nome del brand sia solo XO e Particles il nome del primo prodotto proprietario benché entrambi i marchi siano già stati registrati negli Stati Uniti sotto il nome di un’azienda di copertura.

Ecco le cuffie TWS di Particles by XO, il sotto-brand di Nothing

Kuba asserisce, inoltre, che le cuffie TWS di Particles by XO dovrebbero trattarsi di un prodotto lanciato in esclusiva negli Stati Uniti, informazione che collima con il recente tweet di Nothing nel quale l’azienda fa un velato (ma neanche troppo) riferimento a un imminente lancio di un prodotto nel Paese a stelle e strisce.

Come anticipato, nel leak sono state diffuse le immagini delle prime cuffie TWS dell’azienda le quali sfoggiano un design in-ear indubbiamente originale caratterizzato da due sfere fuse insieme in una colorazione bianca lucida che ha ben poco in comune con i canoni estetici adottati da Nothing nei propri prodotti. La stessa estetica rotondeggiante si applica anche alla custodia di ricarica, anch’essa in colorazione bianca e con finitura lucida, che ricorda un ciottolo per via della forma schiacciata.

Benché si sappia ancora poco riguardo le specifiche tecniche del prodotto, alcuni dettagli trapelati dal firmware presente nei server di Nothing suggeriscono come il paio di cuffie TWS potrà vantare il codec audio ad alta definizione a bassa latenza (LHDC) e la cancellazione attiva dei rumori (ANC); caratteristiche che fanno intuire un posizionamento nella fascia premium di questa categoria.

L’alto posizionamento delle cuffie combacia con la strategia dell’azienda, secondo cui le Particles by XO, sarebbero mirate a un pubblico attento al mondo della moda che è disposto a spendere cifre al di sopra della media pur di acquistare un prodotto unico che si distingua dalla massa grazie al suo peculiare design.

Stando a quanto sostenuto dall’informatore, il lancio delle Particles by XO dovrebbe essere imminente. Sarà interessante osservare che impatto avrà il sotto-brand nel mercato; nel frattempo vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi.

In copertina Nothing Ear (1), qui la nostra recensione

