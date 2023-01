Volkswagen è una della Case automobilistiche pioniere della transizione elettrica in corso. L’ultima ad arrivare, seppur solo sotto forma di prototipo al CES, è stata la ID.7, il prototipo di una berlina lunga che molti già chiamano “Passat elettrica”.

Nelle scorse ore, a conferma delle precedenti ipotesi relative a una continuazione in essere per il marchio Golf, è ancora una volta il CEO di Volkswagen Thomas Schafer a ribadire i lavori in corso per la nuova versione, che per il momento pare escludere una versione 100% elettrica.

Le nuove Golf nei piani di Volkswagen

Se si chiami ID. Golf o altro non lo sappiamo per ora. Quello che è certo è che Volkswagen non ha alcuna intenzione di abbandonare i suoi marchi storici (oltre a Golf, nemmeno GTI a dire del CEO). Ed è proprio quest’ultimo che nelle scorse ore ha condiviso nuove informazioni relative alla nuova Golf, riportate dai colleghi di AutoBild:

Aggiorneremo la Golf nel 2024, sarà una revisione del nuovo modello (l’ottava generazione, ndr). Ma Mr. Schafer ha aggiunto pure stiamo lavorando a un portfolio per capire quale sarà il modello successore della Golf attuale. E dal mio punto di vista, non sarà un’auto con motore a combustione. Dovrà essere un veicolo elettrico.

C’è da dire che, considerate le tempistiche necessarie ai cambi di generazione in Casa Volkswagen, è lecito aspettarsi la nuova Golf 9 per il 2027 o 2028 o giù di lì. Basti considerare che la precedente serie 7 è stata venduta per 7 anni fra il 2012 e il 2019 e che quindi la generazione attuale, seguendo questa logica, rimarrebbe in gamma fino al 2026.

Alla luce di questo, e visto che mancherebbe quasi un lustro, è piuttosto verosimile aspettarsi una nuova Golf elettrica, totalmente elettrica, che andrebbe ad aggiornare completamente una berlina compatta che, in queste ultime rivisitazioni è rimasta piuttosto fedele a se stessa.

Comunque, per il momento il prossimo passo è il restyling della Golf 8, rilettura che è già stata paparazzata su strada dai colleghi di Motor1.com, i cui scatti che la ritraggono potete vedere qui sopra. Per i fedelissimi, bisogna pazientare ancora un po’, i più progressisti debbono armarsi invece di pazienza e prendere con le pinze quanto riportato visto che è ancora presto per i dettagli.

In copertina il concept Volkswagen ID.AERO

