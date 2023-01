In accordo al processo di digitalizzazione generale che riguarda un po’ tutto, auto comprese, anche il climatizzatore diventa smart. Nello specifico, è quello di Volkswagen ID.7 a farsi intelligente, auto concept che il costruttore ha svelato in parte in occasione del CES 2023 di Las Vegas e che ora continua a descrivere.

Si tratta in sostanza di un sistema che rende smart la climatizzazione dell’auto, che oltre a essere gestibile da remoto (operazione già sul mercato da tempo), si presenta con diverse chicche interessanti che promettono di semplificare e migliorare la gestione dell’aria condizionata su diversi fronti.

Funzioni e chicche del climatizzatore smart di Volkswagen ID.7

700 km di autonomia, carrozzeria da berlina (molti già la definiscono “Passat elettrica”), un look moderno, seppur non estremo e tanta tecnologia sono gli ingredienti che Volkswagen ha svelato finora per ID.7 che confluiranno entro il secondo trimestre di quest’anno nella versione di serie.

E per stimolare un po’ la curiosità di chi l’aspetta, Volkswagen continua a descriverne alcune peculiarità, come il sistema di climatizzazione smart in questione. Ai dettagli condivisi in occasione della prima di Las Vegas, la Casa di Wolfsburg aggiunge molto altro al riguardo, per una soluzione che probabilmente vedremo anche sulle future auto del marchio.

Come anticipato la Volkswagen ID.7 può attivare l’aria condizionata da remoto, prima che conducente e passeggeri salgano a bordo, una funzione utile ma presente anche su altre automobili e veicoli. La particolarità, in questo caso, è ad esempio che quando la portiera viene aperta e fuori ci sono temperature estreme (sia caldo che freddo) il sistema di climatizzazione si adatta e spara automaticamente aria calda o fredda in maniera tale da adeguare il prima possibile la temperatura.

La gestione di questo climatizzatore smart passa tramite appositi cursori touch retroilluminati per regolare la temperatura ma soprattutto si affida al nuovo display da 15″ del sistema di infotainment. Quest’ultimo permette di controllare singolarmente tute le bocchette dell’aria, e di gestirne forza e direzione, impostazioni salvabili individualmente per semplificarne il processo e che ritroveremo nelle preferenze come “Personalizzazioni”, utili in particolare in caso di più conducenti.

Qualche altra chicca? La gestione vocale del sistema di riscaldamento del volante, comandi a voce che possono essere utili per controllare varie cose, compreso un riscaldamento specifico ad hoc di 5 minuti attivabile ad esempio così: “Ciao Volkswagen, ho le mani fredde”.

Lo spirito d’adattamento intelligente del sistema di climatizzazione della Volkswagen ID.7 alla luce solare è un’altra funzione piuttosto curiosa. In sostanza, quando il sole va a colpire un lato del veicolo, il climatizzatore va a comportarsi di conseguenza con l’obiettivo di rendere la temperatura dell’abitacolo omogenea, riscaldando così maggiormente la zona che rimane all’ombra.

In ogni caso, la prima mondiale della Volkswagen ID.7, come anticipato, è prevista per il secondo trimestre del 2023 con il lancio in Europa effettivo in programma per la fine dell’anno. Vuol dire che ne sapremo di più a breve.

