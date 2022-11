Come altre case automobilistiche anche Volkswagen sta affrontando la transizione alla nuova era di mobilità elettrica. Sebbene le informazioni precedenti suggerissero che l’attuale VW Golf potrebbe essere l’ultima, secondo il CEO di Volkswagen l’iconico brand Golf continuerà a vivere, o a convivere, con la serie ID.

Nel dicembre 2020 Volkswagen ha terminato la produzione della sua auto elettrica e-golf in vista di una nuova era di veicoli elettrici e l’anno scorso la Casa ha annunciato di voler terminare la produzione dei suoi modelli Golf in Nord America.

Volkswagen non rinuncerà affatto ai brand Golf e GTI

In una recente intervista con Autocar, il CEO di Volkswagen Thomas Shafer ha affermato che l’azienda non rinuncerà in nessun modo al brand Golf e nemmeno al marchio GTI, in quanto troppo iconici e identificativi della casa automobilistica.

Come Ford e GM, anche Volkswagen sta convertendo i modelli più venduti in elettrici, ma la casa automobilistica tedesca sta cercando di costruire il suo marchio “ID” con l’obiettivo di renderlo sinonimo di auto elettriche.

Shafer ha aggiunto inoltre che i modelli ID di VW non devono necessariamente includere un numero, come nel caso del modello ID Buzz, inoltre ha ribadito che l’ID.3 non è mai stata un successore della Golf, in quanto è più simile a una Golf Plus.

Il CEO ha concluso affermando che in futuro potrebbe esistere il brand ID. Golf. L’attuale Golf 8 andrà in pensione tra il 2027 e il 2028, aprendo la strada a una possibile ID Golf.

