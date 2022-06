Nella giornata di oggi, 27 giugno 2022, Volkswagen ha deciso di mostrare al mondo la nuova Volkswagen ID. AERO, la prima sedan completamente elettrica del costruttore tedesco. Allo stato attuale, si tratta ancora di una concept car — il cui design è stato pensato per unire esigenze di aerodinamica ed eleganza delle linee —, tuttavia è stata presentata come un’anteprima del futuro modello di punta della famiglia ID.

Insomma, tra il furgoncino ID. Buzz, le anticipazioni sulla futura station wagon EV e l’operazione sorpasso in atto, Volkswagen continua a recitare un ruolo da protagonista in materia di auto elettriche.

Volkswagen ID. AERO: un concept che sa di futuro

Volkswagen ID. AERO è ancora un concept, ma anticipa la nuova vettura di punta della serie ID., il sesto modello della gamma dopo ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 e ID. Buzz. La prima sedan completamente elettrica del costruttore teutonico sarà un modello a quattro porte e verrà proposto in tutto il mondo, andando a posizionarsi nel segmento premium di medie dimensioni.

Questa prima mondiale in terra cinese costituisce un primo assaggio, mentre il modello di produzione dovrebbe essere commercializzato in Cina nella seconda metà del 2023. I piani di Volkswagen prevedono l’avvio della produzione del modello europeo ad Emden nel 2023. Ralf Brandstätter, Chief Executive Officer of Volkswagen Passenger Cars, ha descritto Volkswagen ID. AERO come un’auto dal design emozionale e anche estremamente efficiente dal punto di vista aerodinamico, con un’autonomia di oltre 600 km e interni premium con una quantità di spazio sorprendente. Il modello è parte integrante della strategia di elettrificazione ACCELERATE e verrà venduto in Cina, Europa e USA.

Il concept è lungo circa 5 metri e presenta un tetto che si inclina elegantemente al posteriore in stile coupé e che contribuisce a raggiungere un eccellente coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,23. La modular electric drive matrix (MEB) del produttore rende possibili un passo lungo e uno spazio interno notevole. La vettura dispone di una batteria agli ioni di litio da 77 kWh che, abbinata ad un sistema di trasmissione efficiente e ad eccellenti doti aerodinamiche, rendono possibile un’autonomia fino a 620 chilometri (WLTP).

Alla conquista del mercato cinese e non solo

Volkswagen ID. AERO non differisce molto dal modello di produzione con cui il produttore andrà alla conquista del mercato cinese attraverso la propria strategia di elettrificazione. Dopo ID.3, ID.4 e ID.6, con la versione commerciale di ID. AERO saliranno a quattro i modelli EV venduti in Cina da Volkswagen. Il nuovo modello verrà proposto in due versioni e il produttore non nasconde l’ambizione di diventare il principale fornitore di veicoli sostenibili del mercato cinese, prevedendo di completare l’elettrificazione dell’intera gamma venduta in Cina entro il 2030.

Come detto, la versione commerciale di Volkswagen ID. AERO verrà venduta altresì in Europa e Stati Uniti. Per quanto riguarda il Vecchio Continente, l’auto uscirà dalle linee di assemblaggio di Emden nel 2023; questo stabilimento — uno dei primi di questo tipo in Bassa Sassonia — darà un contributo molto importante all’elettrificazione della gamma Volkswagen e alla riduzione delle emissioni di CO2 dell’intero parco di nuovi veicoli.

Design e versatilità

Volkswagen ID. AERO porterà il design language della serie ID. nel segmento sedan di medie dimensioni. Le linee non hanno una mera funzione stilistica, anzi della notevole efficienza aerodinamica già si è detto. Meritano una menzione i cerchi sportivi bicolore da 22 pollici progettati con stile a turbina e integrati a filo nei passaruota. Le classiche maniglie lasciano il posto a superfici touch illuminate, contribuendo a ridurre ulteriormente la resistenza aerodinamica. Il concept mostrato è in colorazione Polar Light Blue Metallic, con tetto in nero lucido per creare un effetto di contrasto col resto della vettura, dove le giuste condizioni di luce fanno percepire dei riflessi dorati.

All’anteriore troviamo la trama a nido d’ape caratteristica della serie ID., una sottile striscia di LED che lo percorre tutto, a destra e a sinistra del logo Volkswagen illuminato e al di sopra dei fari con l’innovativa matrice IQ.LIGHT LED. Ancora più caratteristico è il lavoro svolto sui gruppi ottici posteriori, dove si ritrova la trama a nido d’ape.

Volkswagen ID. AERO è un concept pensato anche per mettere in mostra tutta la versatilità della piattaforma MEB, adattabile a veicoli di segmenti, dimensioni e forme diversi.

