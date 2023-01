Nelle ultime settimane si è registrato un notevole incremento della disponibilità di PlayStation 5 che, finalmente, può essere acquistata con una relativa facilità, anche se le unità disponibili nei negozi, fisici e online, continuano ad essere ridotte.

La possibilità di acquistare senza troppe complicazioni la console di Sony è accompagnata dalla ripresa delle attività di truffe online collegate alla PlayStation 5. L’ultima truffa sfrutta indirettamente Unieuro. Negli ultimi giorni, infatti, la PS5 è stata disponibile a più riprese sullo store online di Unieuro.

Alcuni truffatori stanno cercando di sfruttare l’eco mediatico della disponibilità della console da Unieuro per mettere a segno una nuova truffa creando un sito web che imita lo store Unieuro. Ecco i dettagli.

PlayStation 5: attenzione alla truffa del falso sito Unieuro

Come riportato in queste ore da DDAY.it, c’è una nuova truffa a tema PlayStation 5. Un sito web, creato ad arte per essere quasi indistinguibile dal sito di Unieuro, sta provando a vendere le console di Sony. Il sito in questione è raggiungibile all’indirizzo unieuro.roma.it (il consiglio è di evitare di visitare il sito). Si tratta, però, di un vero e proprio clone del sito Unieuro e non certo di un portale di uno dei negozi Unieuro di Roma.

Questo sito prova a sottrarre il denaro degli utenti spacciandosi per Unieuro. L’intero portale ricalca quasi al 100% il sito ufficiale di Unieuro ed è presente anche un richiamo al pagamento in 3 rate con PayPal, sistema utilizzato anche da Unieuro per consentire la dilazione dei pagamenti per i suoi utenti.

Aggiungendo il prodotto al carrello (Playstation 5 in bundle con il gioco Gran Turismo 7 ad un prezzo di 529,99 euro) si verrà reindirizzati ad un form in cui inserire i propri dati per un checkout veloce con un successivo pagamento. La consegna sarebbe fissata in 2-5 giorni.

Ecco la schermata di checkout del sito clone di Unieuro:

Naturalmente, si tratta di una truffa. Una volta inseriti i dati di pagamento e completato l’acquisto, infatti, la console non arriverà mai mentre i soldi dalla carta saranno sottratti immediatamente. Per questo motivo, è importante non cadere nel tranello e, nel corso dei prossimi giorni, verificare sempre con molta attenzione l’URL dei siti web dove c’è in vendita la PlayStation 5.

Nulla esclude, infatti, che in rete possano esserci altri siti clone che provano a vendere la PlayStation 5 agli utenti sfruttando il passa parola di una nuova disponibilità della console. Il rischio di una truffa, in questo momento, è elevatissimo. Nonostante l’evidente tentativo di truffa, il portale unieuro.roma.it è ancora online con tanto di certificato di sicurezza valido (emesso il 16 gennaio) come conferma l’icona del lucchetto presente nella barra degli indirizzi.

Se siete interessati all’acquisto di una PlayStation 5 vi consigliamo di seguire il nostro canale Telegram dove potrete ricevere l’avviso di disponibilità della console presso uno store legittimo e affidabile in tempo reale.