La PlayStation 5 non è più introvabile come accadeva fino a qualche mese fa e le opportunità per acquistarla si stanno moltiplicando. In queste ore, per un periodo di tempo limitato, sullo store online di Unieuro è disponibile un bundle davvero imperdibile per chi da tempo sta cercando di acquistare la console di Sony. Il bundle in questione, infatti, abbina alla PlayStation 5, proposta in versione Standard, ben 3 super esclusive firmate Sony con la possibilità anche di beneficiare della consegna rapida e gratuita. Ecco i dettagli della promozione:

PlayStation 5: un super bundle in offerta da Unieuro

La promozione di Unieuro è da cogliere al volo. Lo store online della nota catena di elettronica, infatti, propone la PlayStation 5 in versione Standard in un bundle con God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West ovvero tre dei migliori giochi attualmente disponibili per la console di casa Sony. Il bundle in questione è anche scontato rispetto al listino.

Unieuro, infatti, propone il bundle con PlayStation 5 e 3 giochi al prezzo di 699 euro invece di 763,97 euro. Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per risparmiare e, nello stesso tempo, acquistare un bundle completissimo ed in grado di garantire ore e ore di divertimento con le potenzialità di PlayStation 5 e dei vari giochi inclusi. Ricordiamo, inoltre, che affidarsi ad Unieuro per l’acquisto conviene ancora di più.

Lo store, infatti, propone il bundle con PlayStation 5 con consegna gratuita (entro il 21 gennaio effettuando ora l’ordine). C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate da 233 euro, senza interessi e costi aggiuntivi optando per il pagamento con Klarna oppure con PayPal. Per sfruttare l’offerta prima che le unità disponibili terminino è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito:

