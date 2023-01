Con il lancio dei chipset proprietari Apple Silicon M2, i prezzi dei notebook di Cupertino sono lievitati in maniera considerevole, tanto che in molto continuano a guardare con attenzione alle offerte relative ai modelli di generazione precedente, dotati quindi del chipset Apple Silicon M1.

MacBook Air M1 è in offerta a un prezzaccio

MacBook Air M1 resta uno dei portatili Apple più convenienti per rapporto qualità – prezzo (tanto che è praticamente sempre presente nella nostra lista dei migliori notebook del mese). E soprattutto in occasioni come queste diventa sostanzialmente un best buy.

Grazie alla promozione Fuoritutto in corso da Unieuro, oggi potete usufruire di uno sconto del 26% sul prezzo di listino e di una riduzione di prezzo di ben 130 euro rispetto allo street price attuale. Un’offerta davvero allettante per chi cerca un notebook dalle prestazioni ineccepibili, dal peso contenuto e di qualità.

L’offerta è relativa a Apple MacBook Air M1 8 – 256 GB nella colorazione grigio siderale, che al momento è acquistabile a 899,00 euro con spedizione gratuita o rituro in negozio senza alcun costo aggiuntivo. Ricordiamo che il notebook in questione dispone di uno schermo IPS da 13 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, ricarica tramite USB Type-C, due porte USB3 e doppio speaker con supporto a Dolby Atmos.

