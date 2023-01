Amazon ha deciso di aumentare il costo mensile dell’abbonamento Amazon Music Unlimited per gli utenti non Prime. Per il momento i rincari non riguardano l’Italia, ma arrivano quasi al confine. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che sappiamo.

Amazon Music Unlimited aumenta di prezzo in alcuni Paesi, Germania compresa

L’abbonamento Amazon Music Unlimited aumenta di prezzo negli Stati Uniti, in Giappone, nel Regno Unito e in Germania per gli utenti che non sono iscritti ad Amazon Prime. Questo ritocco, che vede salire il costo mensile da 9,99 euro a 10,99 euro o da 4,99 a 5,99 euro (per gli studenti) a partire dal 21 febbraio 2023, segue quello praticato da Apple Music nei mesi scorsi. Nel corso del 2022 erano già stati aumentati i costi dei piani Family e per gli iscritti Prime (da 7,99 a 8,99 dollari).

Sembra che Spotify possa seguire a breve: il principale servizio di streaming musicale (il podio per numero di utenti è completato proprio da Apple Music e Amazon Music) potrebbe aumentare il prezzo mensile per la prima volta dal lancio del 2011. Le dichiarazioni dello scorso ottobre del CEO Daniel Ek lo lasciano presagire, perlomeno per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Vi ricordiamo che Amazon offre da qualche mese un rinnovato servizio Amazon Music per gli abbonati Prime, che include l’intero catalogo musicale senza pubblicità, seppur con modalità di ascolto casuale (una scelta che ha fatto storcere il naso a diversi utenti). In Italia il costo dell’abbonamento Amazon Music Unlimited resta per ora di 9,99 euro al mese (o 99 euro all’anno per gli abbonati Prime) o di 15,99 euro al mese per l’abbonamento Family (6 account). Dobbiamo aspettarci aumenti anche da noi?

