Qualche giorno fa abbiamo parlato dell’avvistamento della prima auto elettrica di Xiaomi. A quanto pare i test continuano senza sosta, tanto che la Xiaomi Car sarebbe stata riconosciuta mentre veniva sottoposta a un test sulla neve in Cina. A condurlo sembra ci fosse direttamente Lei Jun, il fondatore e CEO dell’azienda.

La immagini della prima auto Xiaomi in prova sulla neve

All’inizio di questa settimana un blogger di Weibo ha pubblicato delle immagini inequivocabili che mostrano il prototipo della vettura in un ambiente innevato, il che confermerebbe i test in condizioni climatiche estreme per effettuare calibrazioni di importanza strategica. Sulla base del recente avvistamento, sul tetto del veicolo si vocifera fosse presente anche un sensore LiDAR, che lascia intendere l’intenzione di dotare la vettura di una tecnologia di assistenza alla guida o di guida autonoma studiata ad hoc da Xiaomi.

A giudicare dalle foto, i test sembrano esser stati effettuati su due modelli elettrici e si vocifera che Lei Jun fosse al volante di una delle unità di prova. Nonostante gran parte dei dettagli del design fossero coperti, è possibile scorgere in modo piuttosto chiaro come lo stile di carrozzeria scelto per il primo veicolo elettrico dell’azienda sia una berlina di medie dimensioni.

Le specifiche su questa vettura non sono ancora state rese note, sebbene sia molto probabile la commercializzazione di due versioni: un modello base, più economico, che dovrebbe avere una batteria da 400 V e un modello premium con una batteria con il doppio della capienza da 800 V.

Per quanto riguarda il lancio, si dice che l’auto potrebbe essere annunciata alla fine di quest’anno e che le prime vendite dovrebbero iniziare nel corso del 2024. Per ulteriori informazioni relative al motore e ai prezzi vi rimandiamo a questo articolo.

