Il progetto di elettrificazione di Porsche continua a gonfie vele. Grazie a una tabella di marcia ben definita, si prevede che entro il 2025 più della metà delle nuove auto Porsche in commercio saranno elettrificate, considerando sia i modelli totalmente elettrici sia le Plug-in Hybrid; per il 2030 l’obiettivo è quello di raggiungere oltre l’80% di veicoli completamente elettrici consegnati.

Porsche Macan avrà una batteria da 100 kWh

Per realizzare questo progetto l’azienda sta utilizzando diversi strumenti, tra cui la Premium Platform Electric (PPE), la piattaforma sviluppata in collaborazione con Audi. Le intenzioni della casa sono quelle di utilizzarla come base per tutti i futuri veicoli con la possibilità di commercializzare tanti modelli in diversi segmenti di mercato.

La prima auto elettrica basata su PPE sarà la Porsche Macan in versione totalmente elettrica che, come la Taycan, potrà contare su una architettura a 800 V, in grado di garantire prestazioni elevate e costanti grazie al potente motore elettrico di ultima generazione, ricariche rapide, capacità di lunga percorrenza e ingombri ridotti. Il SUV potrà contare su varie motorizzazioni, con una potenza massima di circa 450 kW e 1.000 Nm di coppia per la versione premium.

Tutti i modelli Macan elettrici potranno contare su una batteria agli ioni di litio composta da 12 moduli con celle prismatiche, con rapporto di miscelazione di nichel, cobalto e manganese 8:1:1 e con una capacità totale di circa 100 kWh, in grado di garantire pieno equilibrio tra autonomia, prestazioni e sostenibilità. Grazie alla tecnologia a 800 volt, la prima serie di modelli PPE di Porsche potrà essere ricaricata con una capacità di carica ancora più elevata rispetto ai 270 kW della Taycan. Per effettuare una carica dal 5% all’80% saranno infatti necessari meno di 25 minuti, ovviamente solo presso stazioni di ricarica adeguatamente potenti. Al momento non è stato ancora comunicato il dato relativo all’autonomia, ma si vocifera possa essere superiore ai 500 km.

Trazione integrale e tanta potenza per il SUV compatto di Porsche

Come di consueto, Porsche ha impiegato particolare attenzione anche alle prestazioni e alla dinamica di guida del SUV compatto a trazione integrale, che potrà contare sull’asse posteriore sterzante fino a 5 gradi, oltre ad avere di serie il “Porsche Torque Vectoring Plus”, un sistema di bloccaggio del differenziale a controllo elettronico sull’asse posteriore, in grado di garantire una maggiore trazione e stabilità di guida. Il motore elettrico si troverà in posizione più arretrata per una distribuzione dei pesi leggermente orientata verso il posteriore, con un rapporto di 48% per l’anteriore e e 52% per il posteriore.

La larghezza delle ruote sull’asse anteriore e posteriore differiranno in modo ancora più significativo rispetto ai precedenti modelli, in modo da adattarsi alla distribuzione dei pesi sbilanciata sul posteriore per una maggiore aderenza e dinamica di guida. Il boost di prestazioni sarà garantito anche dalla dimensione dei cerchi fino a 22 pollici.

Come la Taycan, anche la Macan elettrica disporrà della trazione integrale con un motore elettrico per asse. I due motori elettrici consentono un controllo rapido e preciso delle quattro ruote e una distribuzione della coppia tra l’asse anteriore e quello posteriore regolabile a seconda del programma di guida selezionato e del contesto. Ciò va a vantaggio della sterzabilità da un lato e della trazione dall’altro, in modo da garantire una elevata agilità anche lontano dalle strade asfaltate anche grazie al Porsche Traction Management (PTM).

Insomma, di carne al fuoco ce n’è tanta e la nuova Porsche Macan elettrica sembra rappresentare un concentrato di potenza, sostenibilità e tecnologia. Non ci resta che attendere il lancio ufficiale di cui non è stata ancora comunicata una data definitiva, ma che dovrebbe avvenire con tutta probabilità nel corso del 2024.

