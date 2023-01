Nei mesi scorsi vi abbiamo parlato di come Xiaomi fosse intenzionata a sfondare anche nel mercato delle auto elettriche. I piani dell’azienda di espandersi non solo nel settore smartphone erano chiari già da un po’ di tempo, anche per via della mole di dispositivi smart e per il fitness commercializzati in questi anni che hanno permesso di radicare la presenza dell’azienda nella maggior parte delle case di tutto il mondo.

Dopo la conferma dello stesso fondatore e CEO Lei Jun sulla volontà di approdare nel settore della mobilità elettrica, c’è stato qualche mese di attesa in cui sono mancate informazioni rilevanti in merito. L’ultima volta che si è menzionato il progetto è stato ad ottobre dello scorso anno, quando lo stesso capo dell’azienda ha dichiarato che la produzione stesse procedendo speditamente. A quanto pare l’azienda ha lavorato sotto traccia al progetto non rivelando tanti dettagli durante la fase prodromica dello sviluppo, tanto da arrivare in queste settimane alla produzione dei primi prototipi del veicolo.

I dettagli della prima auto elettrica di Xiaomi

Come riportato dal sito Jiemian, sembrerebbe che un’auto con le sembianze di un prototipo elettrico sia stata avvistata vicino alla fabbrica di Xiaomi in Cina, parcheggiata accanto al parco scientifico e tecnologico. Di seguito alcune foto del prototipo visto in circolazione negli ultimi mesi.

Oltre ad aver intravisto su strada il prototipo reale, sono state rese note alcune delle specifiche del primo veicolo di Xiaomi. Secondo quanto riferito, dovrebbero esserci due versioni: un modello base, più economico, che dovrebbe avere una batteria da 400 V e un modello premium con una batteria con il doppio della capienza da 800 V. Ad equipaggiare l’auto sarebbero stati scelti i chipset intelligenti di Qualcomm e NVIDIA Orin X.

Per quanto riguarda il motore di questa nuova auto, dovrebbe erogare una potenza di 260 kW, confermando quanto già trapelato nei mesi scorsi.

Disponibilità, prezzi e progetti futuri

L’arrivo del primo veicolo elettrico di Xiaomi sembra essere imminente, in quanto l’ufficializzazione dovrebbe avvenire nel corso di quest’anno mentre la produzione in serie dovrebbe partire nel 2024. Per quanto riguarda il costo, le speculazioni più recenti sostengono che possa essere di circa 40.000 euro per la versione base e 50.000 euro per quella più costosa.

Il prototipo in questione sembra avere il nome in codice “Modena“; tuttavia, si vocifera anche che l’azienda non stia perdendo tempo e sia già al lavoro su un secondo veicolo elettrico con il nome in codice “Le Mans” e che dovrebbe vedere la luce nel 2025. Questo modello dovrebbe avere tre motori elettrici e un’architettura ispirata all”attuale prototipo “Modena”.

Per il momento le indiscrezioni si fermano qui. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni che andranno a delineare un quadro completo dei due modelli, in vista dell’ufficialità del primo veicolo elettrico di Xiaomi.

