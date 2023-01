Il CES di Las Vegas ci regala come ogni anno una grande quantità di novità da parte delle principali aziende tech. In questo caso è HP ad approfittare dell’evento per presentare diverse nuove linee di prodotti: abbiamo nuovi PC desktop e notebook (Dragonfly, EliteBook, Elite x360 e non solo), All-in-One, monitor, cuffie wireless, mouse, webcam e i nuovi prodotti della gamma HyperX per il gaming. Siete pronti ad andare a scoprire tutte le novità HP?

Le novità HP dal CES 2023: partiamo dai notebook

Iniziamo dalle novità HP relative ai notebook e ai portatili, dato che sono stati svelati diversi prodotti delle linee consumer, Dragonfly (anche Chromebook), EliteBook, Elite x360 e OMEN. La comunità dei freelance continua a crescere in modo esponenziale ed entro il 2027 questo tipo di professionisti costituirà oltre il 50% della forza lavoro totale degli Stati Uniti: proprio a questa clientela pensa HP con la sua gamma Dragonfly, studiata per offrire il meglio per il multitasking e il lavoro “ibrido”. Si tratta di notebook pensati per facilitare la vita degli utenti e offrire audio potente, fotocamera e touchscreen, una durata della batteria che copra tutta la giornata, un supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per una migliore produttività.

HP Dragonfly Pro Chromebook è il modello con sistema operativo ChromeOS: offre uno schermo da 14 pollici perfetto per la mobilità (il più luminoso della sua categoria, in base a quanto riportato) e una fotocamera frontale da 8 MP per le videochiamate. Certificato Intel Evo, può anche collegarsi rapidamente a smartphone e altri dispositivi per una maggiore flessibilità. Il “fratello” HP Dragonfly Pro è stato co-progettato con AMD ed è il primo prodotto del marchio a offrire l’accesso one-touch al supporto live concierge di HP 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente tramite uno dei quattro tasti di scelta rapida del dispositivo.

Le novità includono poi i modelli HP Dragonfly G4, HP EliteBook 1040 G10 e HP Elite x360 1040 G10, pensati per il lavoro “ibrido”. Tra le caratteristiche fondamentali citate dal produttore abbiamo:

Multi-Camera Experience: supporto per i doppi flussi video e la commutazione della videocamera in modo che gli utenti possano mostrare facilmente i loro volti e un oggetto o una lavagna allo stesso tempo, tramite picture-in-picture o affiancati

Auto Camera Select: sfrutta il rilevamento intelligente del volto per riconoscere quale telecamera è rivolta a un utente per mantenere il pubblico coinvolto senza interrompere il contatto visivo

HP Keystone Correction: semplifica la condivisione di una lavagna o di un documento fisico ritagliando e appiattendo automaticamente le immagini con un solo clic

HP Be Right Back: consente agli utenti di modificare il proprio feed video in un fermo immagine senza interrompere le riunioni quando hanno bisogno di una pausa

Intelligent Hibernate: apprende i modelli di utilizzo del PC, in modo che il dispositivo possa entrare automaticamente in modalità di ibernazione per ridurre al minimo l’utilizzo della batteria alla fine della giornata lavorativa

Smart Sense: ottimizza le prestazioni termiche del PC utilizzando l’intelligenza artificiale per apprendere e adattarsi ai modelli di utilizzo

I nuovi modelli HP Dragonfly ed Elite 1000 contengono il 90% di magnesio riciclato nella scocca e offrono un imballaggio esterno proveniente al 100% da fonti sostenibili. Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche dei modelli visti finora.

Ci sono novità anche per la linea consumer, con nuovi laptop da 14 e da 15,6 pollici, anche nella versione Eco Edition (che arriverà un po’ più avanti). Le gamme sono state rinnovate con processori AMD e Intel e possono contare su materiali ecosostenibili, con plastica e metalli riciclati. La versione Eco Edition da 14 pollici porta la sostenibilità a un livello superiore, con fino al 25% di plastica riciclata post-consumo e diverse altre soluzioni, tra le quali un imballaggio che risulta al 100% di provenienza sostenibile e riciclabile.

A bordo abbiamo processori Intel Core i3, i5, i7, N100, N200, AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Athlon Silver/Gold, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, schede grafiche Intel Iris Xe, AMD Radeon o NVIDIA GeForce MX550, connettività Wi-Fi 6, display 16:9 IPS da 14 o 15,6 pollici a risoluzione HD, Full-HD o QHD e tanto altro. Ecco le schede tecniche complete dei cinque modelli (14 Intel, 14 AMD, 15,6 Intel, 15,6 AMD e versione Eco):

L’ultima novità per quanto riguarda i notebook riguarda il comparto gaming. Stiamo parlando del nuovo laptop OMEN 17, che sale di livello per diventare il modello da gioco più potente di HP grazie all’aggiunta di un processore fino a Intel Core i9-13900HX di tredicesima generazione e la più recente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX, che utilizza la tecnologia di raffreddamento OMEN Tempest per puntare a offrire giochi di livello desktop. A bordo fino a 32 GB di RAM (2 x 16) DDR5, fino a 2 TB di SSD NVMe, porta Thunderbolt 4, connettività Wi-Fi 6E, schermo 16:9 IPS a risoluzione QHD o Full-HD da 144 a 240 Hz.

Le novità per il fisso: ecco PC desktop, All in One e monitor

Proseguiamo perché le novità HP che dobbiamo ancora scoprire sono parecchie. Mettiamo da parte i notebook e passiamo al “fisso” con i nuovi All-In-One da 24 e 27 pollici, i nuovi monitor della serie E G5 ed M e i nuovi PC desktop pensati per il gaming della gamma OMEN (25L, 40L e 45L).

Partiamo dai prodotti All-In-One, che sfruttano materiali unici per creare telai innovativi, rendendo queste soluzioni le più sostenibili mai realizzate da HP. Si tratta dei primi PC al mondo realizzati con fondi di caffè riciclati, che vengono utilizzati come granelli nella finitura; in più, oltre il 40% del case contiene plastica riciclata post-consumo, il supporto include il 75% di alluminio riciclato e la base sfrutta il 100% di poliestere riciclato.

A livello hardware, sia il modello da 24 sia quello da 27 pollici possono essere scelti nella configurazione Intel (con processori fino a Intel Core i7-1355U e Intel Iris Xe) o AMD (con AMD Ryzen 7 7730U e scheda grafica AMD Radeon). Offrono fino a 32 GB di RAM DDR4 (2 x 16), fino a 1 TB di SSD PCIe NVMe, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e schermi a risoluzione Full-HD IPS (eventualmente anche touch).

Passando ai monitor abbiamo i modelli della serie HP E-Series G5, che si focalizzano sull’uso casalingo e da ufficio e offrono un design elegante e raffinato. La gamma offre una vasta scelta di prodotti, anche con risoluzione 4K, schermi curvi e ultra-wide, funzionalità HP Eye Ease per la protezione dalla luce blu e sensori Ambient Light per aggiustare automaticamente la luminosità. Il modello HP E45c G5 è il primo monitor super ultra-wide dual QHD curvo da 45 pollici e mette a disposizione la funzione Virtual Dual Display per “sostituire” due monitor separati.

Per lo smart working, l’ambito educativo e l’intrattenimento ci sono poi i modelli HP M24h e HP M27h con risoluzione Full-HD: si tratta dei primi dotati di una comoda guida alla configurazione attraverso il software del display integrato.

Chiudiamo, almeno per ora, con i PC desktop da gaming OMEN 25L, 40L e 45L, pensati per offrire prestazioni al massimo livello. Offrono processori fino a Intel Core i9-13900K di tredicesima generazione con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090. Ecco le varie configurazioni tra cui scegliere:

Mouse, cuffie, webcam e non solo: le novità HP tra gli accessori

Chiudiamo le tantissime novità di HP dal CES 2023 con gli accessori e le periferiche. Il produttore ha svelato le nuove cuffie Poly Voyager Free 60 Series, ma anche il Silent Mouse HP 710 e la webcam Full-HD HP 620/625.

Le nuove cuffie wireless sono pensate per un uso durante le conference call, ma anche per ascoltare la musica: mettono a disposizione un’autonomia fino a cinque ore con cancellazione attiva del rumore adattiva e tecnologia WindSmart. La versione standard include una custodia per la ricarica che aggiunge ulteriori dieci ore di autonomia, mentre quella 60+ dispone di una custodia smart con schermo OLED touch screen per la gestione del volume e di alcune funzionalità, per visualizzare l’autonomia residua e lo stato della chiamata. In più dispone di una porta da 3,5 mm per l’uso in aereo e non solo.

La nuova webcam HP 620/625 offre una risoluzione Full-HD (1080p), autofocus e AI face framing ed è compatibile con il riconoscimento facciale di Windows Hello. HP 710 Rechargeable Silent Mouse è un prodotto compatto, con clic silenziosi e fino a 90 giorni di autonomia. Dispone di sei pulsanti programmabili per scorciatoie personalizzate e la compatibilità multi-OS tra tre device salvati.

Infine ci sono i prodotti a marchio HyperX pensati per il gaming: troviamo i controller Xbox HyperX Clutch Gladiate, i mouse HyperX Pulsefire Haste 2, sia wireless sia cablati, e i keycap HyperX Cozy Cat.

I nuovi mouse da gaming hanno un peso di 53 e 62 grammi (rispettivamente nella versione con cavo e wireless) e offrono DPI personalizzabili (con HyperX 26K Sensor), HyperX Switch testati per almeno 100 milioni di clic e il software HyperX NGENUITY per modificare luci RGB, performance dei sensori, assegnazione dei pulsanti e non solo. La versione senza fili può contare su un’autonomia di un massimo di 100 ore.

Il nuovo programma HX3D vuole portare la personalizzazione hardware a un nuovo livello, combinando periferiche HyperX da gaming con la tecnologia di stampa 3D di HP. La prima serie di prodotti è costituita da keycaps personalizzati in edizione limitata, progettati per adattarsi a HyperX e alla maggior parte delle altre tastiere meccaniche. Durante il CES 2023, HyperX mostra la prima edizione limitata, denominata HyperX Cozy Cat Keycap, in uscita entro questo mese al prezzo consigliato di 19,99 dollari.

Prezzi e uscita delle novità HP

Le novità HP svelate e mostrate al CES 2023 di Las Vegas arriveranno sul mercato nei prossimi mesi: alcuni prodotti saranno disponibili già da gennaio, ma la maggior parte sarà commercializzata la prossima primavera. Molti prodotti, soprattutto quelli che usciranno più in là, non hanno ancora un prezzo di vendita consigliato e una lista dei mercati in cui saranno disponibili. Qui in basso riportiamo quanto comunicato dal produttore:

HP Dragonfly Pro Chromebook: in arrivo in primavera a un prezzo non ancora annunciato

HP Dragonfly Pro: in arrivo in primavera a un prezzo non ancora annunciato

HP Dragonfly G4: in arrivo in primavera a un prezzo non ancora annunciato

HP EliteBook 1040 G10: in arrivo in primavera a un prezzo non ancora annunciato

HP Elite x360 1040 G10: in arrivo in primavera a un prezzo non ancora annunciato

cuffie Poly Voyager Free 60 Series: in arrivo a marzo 2023 al prezzo consigliato di 299 dollari

HP E-Series G5 Monitors: in arrivo entro il mese di gennaio 2023 al prezzo di partenza di 219 dollari

HP M-Series Monitors: in arrivo in primavera a un prezzo di partenza di 209 dollari

HP 620/625 FHD Webcam: in arrivo entro il mese di gennaio 2023 a 109,99 dollari

HP 710 Rechargeable Silent Mouse: in arrivo entro il mese di gennaio 2023 a 79,99 dollari

HP 14 and 15.6 inch Laptop PCs: versioni AMD in arrivo entro gennaio 2023 ai prezzi di partenza di rispettivamente 419,99 e 499,99 dollari versione Intel in arrivo in primavera a prezzi non ancora comunicati

HP 14 inch Laptop PC – Eco Edition: in arrivo entro l’estate a un prezzo non ancora annunciato

HP 24 and 27 inch All-In-One PCs: in arrivo in primavera a un prezzo non ancora annunciato

OMEN 25L, 40L, and 45L Desktop PCs: in arrivo entro questo inverno a un prezzo non ancora annunciato

OMEN 17 Laptop: in arrivo entro gennaio 2023 al prezzo di partenza di 1699,99 dollari

HyperX Clutch Gladiate Xbox Controller: in arrivo a marzo 2023 al prezzo di 34,99 dollari

HyperX Pulsefire Haste 2 Wired Gaming Mouse: in arrivo ad aprile 2023 al prezzo di 59,99 dollari

HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless Gaming Mouse: in arrivo ad aprile 2023 al prezzo di 79,99 dollari

HyperX Cozy Cat Keycap: in arrivo negli Stati Uniti entro gennaio 2023 al prezzo di 19,99 dollari

