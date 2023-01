Giornata di importanti novità quella odierna per Apple, che ha presentato la nuova generazione di MacBook Pro con display da 14 e 16 pollici e il nuovo Mac mini con CPU M2 e M2 Pro.

Ma c’è anche una novità indiretta relativa proprio alla serie Mac mini, ossia la decisione del colosso di Cupertino di abbandonare i modelli con processori Intel, portando così a termine la transizione verso le CPU Apple Silicon.

Non ci saranno più Apple Mac mini con processore Intel

La versione con CPU di Intel era piuttosto popolare tra alcuni tipi di utenza (in particolare i clienti aziendali e quelli che operano nel settore dell’istruzione) e offriva alcune opzioni di configurazione che non erano invece disponibili per il Mac mini con processore M1.

Ma a questo punto, una volta che il colosso di Cupertino ha ampliato la gamma Apple Silicon con le nuove opzioni di configurazione M2 e M2 Pro, il Mac mini animato da una CPU di Intel non è più necessario.

E così, in occasione del lancio della nuova generazione, Apple ha rimosso dal suo store online sia il Mac mini con CPU Intel che la precedente generazione dotata di processore M1.

Anche sullo store italiano del colosso di Cupertino è già stata inserita la nuova generazione di Mac mini, con la possibilità di pre-ordinarla con prezzi a partire da 729 euro (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche del modello base troviamo una CPU M2 a 8 core (con 4 performance core e 4 efficiency core), una GPU a 10 core, un Neural Engine a 16 core, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria di archiviazione (SSD), 2 porte Thunderbolt 4, 2 porte USB‑A, 1 porta HDMI, le connettività Wi‑Fi 6E (802.11ax) e Bluetooth 5.3, un peso di 1,18 Kg.

Il nuovo Apple Mac mini M2 è già disponibile per il pre-ordine e le consegne inizieranno martedì 24 gennaio 2023.

La transizione da Intel ad Apple Silicon nella famiglia Mac è quasi completata, in quanto ad oggi è rimasto soltanto un modello che fa ancora a meno delle CPU del colosso di Cupertino, ossia il Mac Pro: si tratta di una macchina che può vantare un processore Intel Xeon W (configurabile fino a 28‑core) e che viene proposto ad prezzo di partenza di 6.599 euro.

Da tempo si susseguono indiscrezioni relative al lancio di un Mac Pro con CPU Apple Silicon e il 2023 potrebbe essere l’anno giusto. Staremo a vedere.