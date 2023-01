Quando annunciò Windows 11 nel 2021, Microsoft affermò che si trattava del primo sistema operativo della prossima generazione di Windows. Recentemente il colosso di Redmond ha spiegato meglio cosa intendeva.

Durante la presentazione di AMD al CES 2023, Panos Panay, EVP e Chief Product Officer dell’azienda, è stato invitato sul palco dal CEO di AMD Lisa Su. La discussione riguardava principalmente il nuovo motore basato sull’intelligenza artificiale di AMD all’interno dei nuovi chip della serie Ryzen 7040 e di come avrebbe aiutato Microsoft a inaugurare la prossima generazione di Windows basata sull’IA.

Windows 11 e Windows 12 saranno basati sull’IA di prossima generazione

Panay ha spiegato che l’intelligenza artificiale sta trasformando le industrie, sta migliorando la nostra vita quotidiana in molti modi e non sempre è visibile, aggiungendo che in questo momento la tecnologia si trova a un punto di svolta, poiché l’elaborazione dal cloud all’edge sta diventando sempre più intelligente, più personale e capace di sfruttare la potenza dell’IA.

Il portavoce di Microsoft ha parlato anche della prossima generazione di Windows, anticipando che farà un uso più massiccio dell’intelligenza artificiale che reinventerà totalmente il modo in cui si utilizza Windows grazie ai grandi modelli generativi.

Dal momento che questo tipo di elaborazione richiede una elevata potenza di calcolo, la prossima generazione di Windows dovrà offuscare il confine tra cloud ed edge.

Windows 12 potrebbe quindi essere profondamente integrato con il cloud per quanto riguarda l’elaborazione dell’IA, il che impatterebbe anche sui requisiti di sistema, anche se la maggior parte dei dispositivi probabilmente sarà dotata di hardware dedicato.

L’IA non è una novità su Windows, ma prossimamente diventerà sempre più presente, dal motore di ricerca Bing che potrebbe integrare ChatGPT a Word, Outlook e PowerPoint.

Potrebbe interessarti: Come installare Windows 11