La piattaforma di cloud gaming Google Stadia lanciata nel 2019 è praticamente al capolinea, in quanto il servizio terminerà il 18 gennaio. Come ultimo sussulto il servizio ha deciso di abilitare l’accoppiamento Bluetooth sui controller Stadia e di aggiungere un ultimo gioco al catalogo.

Google Stadia attiverà il supporto Bluetooth sui suoi controller

I controller wireless Stadia sono stati appositamente progettati per ridurre al minimo la latenza durante lo streaming di giochi via cloud collegandoli al dispositivo che riproduce Stadia tramite Wi-Fi anziché Bluetooth.

Da sempre i giocatori che hanno creduto nella piattaforma di gioco di Google hanno chiesto invano l’abilitazione del supporto Bluetooth sui controller Stadia, ma ora il community manager di Stadia ha rivelato che il team sta aggiungendo questa funzionalità.

Il post anticipa che la prossima settimana il team rilascerà uno strumento self-service per abilitare le connessioni Bluetooth sui controller Stadia e gli interessati riceveranno le informazioni del caso prima che la piattaforma venga chiusa.

Google Stadia aggiunge l’ultimo gioco prima della chiusura del servizio

Oltre a questa gradita notizia, il community manager ha anche rivelato l’uscita di un nuovo gioco chiamato Worm Game che sembra essere un progetto originariamente creato dal team di Stadia per testare le funzionalità della piattaforma prima del debutto.

A novembre Google ha annunciato che avrebbe distribuito rimborsi per gli acquisti di Stadia, inclusi i controller Stadia, dichiarando che gli utenti non avrebbero dovuto restituire nulla per riceverli, quindi i possessori del controller potranno utilizzarlo per altri scopi grazie all’aggiunta del supporto bluetooth.

