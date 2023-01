Lo scorso ottobre, Microsoft annunciava diverse novità software in occasione della conferenza Ignite 2022, alcune delle quali relative a Microsoft 365, fra cui l’app omonima che va a sostituire la vecchia app Office su tutte le piattaforme.

E nella giornata di ieri, la Casa di Redmond ha svelato un altro tassello di questo rinnovamento, proponendo agli utenti privati un “nuovo” piano di abbonamento economico noto come Microsoft 365 Basic, che fra qualche giorno andrà a sostituire l’attuale formula denominata OneDrive Autonomo 100 GB”. Scopriamo insieme cosa include e quanto costa.

Cos’è Microsoft 365 Basic e che offre

Si tratta in sostanza di un piano a pagamento che, come anticipato, va a sostituire OneDrive Autonomo 100 GB, e offre quanto segue. Come intuibile Microsoft 365 Basic mette a disposizione dei clienti privati 100 GB di spazio di archiviazione nel cloud, utilizzabile per archiviare i file, le foto e i video di OneDrive, ma anche come cassetto cloud per le e-mail di Outlook.

L’altro vantaggio è relativo proprio a quest’ultimo servizio di posta elettronica, Outlook per l’appunto, che con questo piano è usufruibile senza pubblicità sia su mobile che su computer. Oltre a questo c’è anche il supporto tecnico per le app Microsoft 365 e per Windows 11.

Comunque, a differenza degli altri piani per privati più costosi come Microsoft 365 Personal e Family, questo piano Basic non include né Skype, né le altre app di Office quali Outlook, Word, Excel e PowerPoint. E lo stesso discorso vale per i servizi di sicurezza avanzata e per gli strumenti di produttività, entrambi ridotti all’osso rispetto ai citati, con il vault personale che protegge solo 3 file e il solo strumento di scansione multi-pagina.

Comunque, ecco un breve riepilogo dei principali servizi inclusi da Microsoft 365 Basic:

100 GB di archiviazione su OneDrive e per Outlook;

Outlook senza pubblicità (ma non come app);

supporto tecnico di Microsoft.

Prezzi e disponibilità di Microsoft 365 Basic

Microsoft 365 Basic sarà disponibile a partire dal 30 gennaio 2023, giorno in cui l’attuale piano OneDrive Autonomo 100 GB verrà ufficialmente ritirato. Gli abbonati a quest’ultima formula (salvo disattivazioni) verranno trasferiti automaticamente al nuovo 365 Basic, il cui prezzo rimane invariato: 2 euro al mese o 20 euro l’anno.

Per maggiori informazioni vi suggeriamo di visitare il sito web dedicato al servizio di Microsoft, dove trovate anche le domande frequenti e la pagina che confronta i diversi piani messi a disposizione per i clienti privati.

