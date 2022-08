Xiaomi non è soltanto uno dei più importanti produttori di smartphone, in quanto il colosso cinese ha abbracciato tutti i principali settori della tecnologia e non c’è da stupirsi, pertanto, se sia particolarmente interessato anche al mercato delle auto elettriche, essendo uno di quelli più vivaci del momento.

Ebbene, stando alle ultime notizie provenienti dal continente asiatico, Xiaomi sta trattando con Beijing Automotive Group Co. al fine di raggiungere un accordo per una partnership per la produzione di auto elettriche e ciò in quanto il colosso tecnologico intende mantenere la promessa di riuscire a realizzare le proprie auto entro il 2024.

Xiaomi vuole ancora lanciarsi nel settore delle auto elettriche

Tra le varie opzioni a cui le due aziende stanno lavorando vi sarebbe anche quella che prevede l’acquisizione da parte di Xiaomi di una partecipazione in uno stabilimento di Hyundai a Pechino, fabbrica che è autorizzata a produrre automobili in Cina.

Pare che al momento Xiaomi stia valutando un blocco della produzione, in quanto l’azienda sta riscontrando dei ritardi non preventivati nell’acquisizione di una licenza per produrre auto in proprio.

In virtù della partnership con Beijing Automotive Group Co., i veicoli elettrici co-brandizzati da Xiaomi potrebbero anche essere realizzati da BAIC BluePark New Energy Technology Co. e ciò renderebbe più semplici i programmi del colosso cinese, in quanto lo stabilimento Hyundai di Pechino richiederebbe importanti modifiche per la realizzazione di veicoli elettrici.

Al momento le aziende sono ancora in una fase preliminare di trattative e non vi sono garanzie che la partnership in questione verrà effettivamente siglata.

Il Governo cinese ha intensificato i controlli sui produttori di veicoli elettrici dopo che una serie di aziende si è lanciata nel settore, attirata da agevolazioni fiscali e sussidi statali: l’obiettivo è incoraggiare fusioni e acquisizioni, in modo da distribuire meglio le risorse all’interno del settore.

In sostanza, per Xiaomi il business delle auto elettriche potrebbe rivelarsi un po’ più complicato del previsto.