Al CES di Las Vegas ci sono anche le auto volanti. Aska A5 è il primo veicolo al mondo capace di viaggiare su strada e di volare e dovrebbe entrare in commercio già tra qualche anno.

L’azienda californiana sembra la più vicina a introdurre questa rivoluzione nella mobilità con un veicolo che alla vista appare come un ibrido tra un elicottero, un Cessna e un drone.

Aska A5 è un’auto ibrida volante

Aska A5 è dotato di sistema di decollo verticale e adotta sei rotori montati su supporti direzionali che sono alimentati da un accumulatore agli ioni di litio, tuttavia il veicolo è munito anche di un tradizionale motore a benzina, soluzioni che permettono una percorrenza di 400 km sia su strada, sia in volo.

Con le ali chiuse il veicolo dovrebbe occupare all’incirca il volume di un camper e quindi lo si potrà parcheggiare anche fuori dal supermercato.

Inoltre il veicolo di Aska può decollare anche su pista in appena 5 secondi e con soli 76 metri disponibili, quindi è particolarmente versatile e non richiede particolari modifiche all’infrastruttura pubblica, in quanto la sua batteria può essere ricaricata tramite le tradizionali colonnine pubbliche o private. L’avveniristico cruscotto cambia radicalmente a seconda che si stia viaggiando sulla terra ferma o tra le nuvole.

Aska intende offrire anche una soluzione in grado di decongestionare il traffico nelle città, poiché l’A5 verrà presentato con Aska On-Demand, un servizio a metà fra il taxi e il car sharing che tramite un portale dedicato offrirà la possibilità di prenotare la propria corsa, inclusiva di pilota in carne e ossa. Questa rivoluzione nel mondo della mobilità dovrebbe entrare in commercio nel corso del 2026.

