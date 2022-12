Ad aprile 2021 Apple ha lanciato l’AirTag, un piccolo dispositivo wireless di forma rotonda progettato per essere attaccato a chiavi, portafogli, zaini, valigie e altri oggetti per localizzarli nel caso in cui si smarriscano o vengano rubati. Inoltre, AirTag è progettato per scoraggiare tracciamenti indesiderati, emettendo un suono nel caso in cui finisca tra gli oggetti di un soggetto terzo.

Quali sono le novità degli aggiornamenti firmware

Nel corso dei mesi Apple ha rilasciato alcuni aggiornamenti volti a implementare nuove funzioni o migliorare il funzionamento di quelle già esistenti. A partire dal mese di novembre sono stati distribuiti due aggiornamenti le cui novità non erano state comunicate. Proprio in queste ore, la società californiana ha pubblicato un articolo di supporto sul suo sito ufficiale nel quale ha condiviso i dettagli dei due aggiornamenti.

La versione 2.0.24 del firmware AirTag, rilasciata il 10 novembre, ha abilitato la funzione Precision Finding che consente agli utenti iPhone di individuare un AirTag sconosciuto. Questa funzione è stata annunciata da Apple ad inizio anno come parte delle misure atte ad impedire alle persone di utilizzare AirTag per scopi illeciti come stalking. Il funzionamento è tanto semplice quanto efficace: quando l’iPhone rileva un AirTag sconosciuto che si muove simultaneamente con l’utente, la persona può utilizzare la ricerca di precisione in combinazione con un avviso sonoro per trovare e disabilitare istantaneamente l’AirTag rilevato. Apple ha anche migliorato gli avvisi di notifica quando un AirTag si sposta con una persona terza e non con il legittimo proprietario.

Per far sì che tutto funzioni correttamente è necessario controllare che i propri dispositivi siano dotati del chip Ultra Wideband, progettato da Apple per mettere in pratica una tecnologia per il riconoscimento spaziale. Ultra Wideband è disponibile sui modelli di iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14. Questa tecnologia è pienamente supportata in Italia ma è bene ricordare che non è disponibile in tutti i Paesi o in tutte le aree geografiche ed è soggetta a requisiti legali internazionali che ne richiedono la disattivazione in determinati luoghi.

La versione 2.0.36, rilasciata il 12 dicembre, si è limitata a risolvere un problema che impediva il corretto funzionamento dell’accelerometro integrato in determinati scenari. Non si hanno certezze sulla sua utilità ma si presume venga utilizzato per aiutare l’iPhone a rilevare quando un AirTag si sta muovendo con più precisione.

Come aggiornare gli AirTag di Apple

Sfortunatamente, non esiste un modo intuitivo per aggiornare un AirTag. Apple afferma che gli aggiornamenti del firmware vengono distribuiti periodicamente quando l’AirTag si trova nel raggio di azione del Bluetooth del proprio iPhone.

È doveroso ricordare che gli aggiornamenti del firmware AirTag vengono implementati a scaglioni, quindi non tutti ricevono contemporaneamente l’update. Inoltre, non è possibile forzare manualmente l’aggiornamento, quindi l’unica opzione disponibile è quella di attendere che il proprio dispositivo riceva e installi in autonomia l’ultima versione disponibile.

Gli utenti possono controllare la versione del firmware degli AirTag in proprio possesso accedendo all’app Dov’è e toccando il nome del relativo AirTag.