Nella giornata di oggi DJI ha presentato in Italia la sua ultima fatica, il drone DJI Mini 3. Come intuibile dal nome si tratta di un piccolino super leggero, che pesa meno di 249 grammi e, di conseguenza, oltre al fatto che si guida senza patentino è pensato per tutti quei contesti in cui gli ingombri ridotti sono una necessità.

C’è qualche rinuncia rispetto alla versione Pro, in primis i video in 4K a 30 fps invece che 60, “in secundis” i sensori anti collisione, anch’essi presenti sul DJI Mini 3 Pro presentato lo scorso maggio, ma il prezzo di vendita è tutt’altra cosa, il vero asso nella manica del drone in oggetto.

Caratteristiche e peculiarità del DJI Mini 3

DJI Mini 3 arriva come una ben gradita aggiunta alla nostra crescente gamma di droni compatti. Seguendo le orme del suo “fratello maggiore” Mini 3 Pro, offre molte delle stesse caratteristiche ad alte prestazioni, proponendosi come valida alternativa. Abbiamo creato Mini 3 per invitare un numero ancora più ampio di nuovi utenti a decollare per la prima volta e non vediamo l’ora di vedere i contenuti che creeranno con questo nostro nuovo prodotto.

Riportiamo queste parole, pronunciate dal direttore creativo di DJI Ferdinand Wolf in occasione della presentazione perché già prima lo abbiamo paragonato alla versione Pro. Un paragone legittimo, questo, per via delle sue dimensioni, ma non tanto per la fascia di mercato su cui si va a posizionare, di fatto in questo caso fra gli entry level del mercato dei droni considerando i suoi 499 euro di listino.

È necessario partire da qui per dare contesto a una scheda tecnica modesta ma misurata, in cui spicca ad esempio un sensore CMOS da 1/1.3″ con apertura f/1.7, supporto al pixel binning (da 48 megapixel gli scatti passano a 12) con pixel fino a 2,4 μm, utili per fornire un’ottima resa anche in condizioni di scarsa illuminazione. Da segnalare anche la doppia ISO nativa e la tecnologia HDR, oltre al già citato supporto alla registrazione video in 4K a 30 fps.

Si guida ovviamente senza patentino, grazie al peso inferiore a 249 grammi (l’attuale limite in vigore dal 1° gennaio 2021 lo prevede laddove il peso sia al di sotto dei 250 grammi), ma rispetto al Pro non è dotato dei sensori visivi anteriori, posteriori e inferiori che rendono possibile il sistema di rilevamento degli ostacoli tridimensionale, una mancanza importante, forse anche più rilevante rispetto ai 60 fps in 4K suddetti per certi contesti d’utilizzo.

Da segnalare per DJI Mini 3 la possibilità di registrare in verticale per i social media, la funzione Decollo automatico, la Return to Home (acronimo di RTH) con Smart RTH, Low Battery RTH e Failsafe RTH per le situazioni di emergenza e il supporto al GNSS che, combinato col sistema di rilevamento a infrarossi, garantisce una precisione elevata per un utilizzo in sicurezza.

Discorso riprese supportate c’è QuickShots, con la sua suite di programmi dedicati a facilitare le registrazioni con percorsi di volo pensati apposta per garantire riprese stilose in automatico:

Dronie: vola all’indietro e verso l’alto mettendo a fuoco il soggetto;

Spirale: vola verso l’alto e gira intorno al soggetto;

Ascesa: vola verso l’alto con la fotocamera rivolta in basso;

Cerchio: gira intorno al soggetto;

Boomerang: segue un percorso ovale a boomerang per l’appunto.

Per il resto, il drone DJI Mini 3 offre inoltre varie funzioni aggiuntive quali le panoramiche a 180°, Sphere Panorama Viewer 2.0, lo zoom digitale a 2K in 4K a 30 fps, il 4x a 1080p e altro.

Discorso accessori, è compatibile col radiocomando DJI RC, con la Batteria di volo intelligente, con la Stazione di ricarica a 2 vie, col Set di filtri ND, con le Paraeliche a 360° e con la Fascia proteggieliche; tutti accessori disponibili nei relativi bundle.

Prezzi e disponibilità di DJI Mini 3

DJI Mini 3 è stato presentato sul mercato italiano oggi, ed è già disponibile in preordine sul sito web ufficiale del marchio in 4 differenti configurazioni; il drone singolo costa 499 euro, il prezzo di partenza.

Ma la versione più completa è acquistabile da oggi, la DJI Mini 3 Fly More Combo (con DJI RC) che include il DJI RC, una borsa a tracolla, la stazione di ricarica e due batterie extra, che costa 948 euro, già disponibile su Amazon con consegna immediata.

