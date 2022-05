Nella giornata di ieri, 10 maggio 2022, è stato annunciato ufficialmente il nuovo drone compatto e leggero DJI Mini 3 Pro, che porta con sé una lunga lista di caratteristiche interessanti — come il nuovo sensore fotografico, la registrazione in verticale, la sensoristica e l’autonomia prolungata — e pone fine ad una serie altrettanto corposa di anticipazioni (tra schede tecniche, unboxing e altro).

A ben vedere, DJI Mini 3 Pro racchiude tantissima tecnologia in un pacchetto così piccolo e dal peso contenuto entro i 249 grammi — così da essere conforme alle normative in molti Paesi e regioni —, pertanto si connota come un drone Mini ma senza compromessi in termini di qualità, e ciò non può che ripercuotersi sul prezzo di listino.

DJI Mini 3 Pro: caratteristiche tecniche

Pur essendo di taglia più ridotta rispetto al DJI Mavic 3 (di cui trovate a questo link la nostra recensione), questo nuovo drone ha un target molto diverso da quello del già noto DJI Mini SE.

DJI Mini 3 Pro si fa notare per un’autonomia dichiarata superiore ai 30 minuti (34 minuti, per l’esattezza, che diventano addirittura 47 minuti con la Batteria di volo intelligente Plus, che però gli fa superare i 249 grammi di peso limite). Per quanto riguarda le doti tecniche e le peculiarità, il nuovo sensore fotografico permette di registrare video in 4K a 60 fps e non manca il rilevamento degli ostacoli tridirezionale con sensori visivi anteriori, posteriori e inferiori (mancano solo quelli laterali); si segnala la possibilità di girare riprese in verticale, perfette per usi come Instagram, YouTube Shorts e quant’altro. Il tutto senza dimenticare il sistema di trasmissione O3, che offre una nitida visuale live a 1080p fino a 12 km di distanza, il radiocomando DJI RC con touchscreen integrato da 5,5 pollici e app DJI Fly integrata.

Rilevamento degli ostacoli

DJI Mini 3 Pro porta su un nuovo livello il rilevamento degli ostacoli per un drone dagli ingombri ridotti. Detto del sistema tridirezionale, i sensori anteriori e inferiori hanno un campo visivo più ampio e forniscono una copertura senza interruzioni, rendendo possibile l’Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) 4.0, che rileva e trova automaticamente un percorso più sicuro attorno agli ostacoli durante il volo.

La sensoristica completa permette di sfruttare la suite FocusTrack, che consente agli utenti di selezionare un soggetto che il drone manterrà automaticamente al centro dell’inquadratura mentre pianifica automaticamente una rotta di volo sicura.

DJI Mini 3 Pro è il primo della gamma Mini a integrare APAS e FocusTrack.

Riprese di qualità

La qualità delle riprese è assicurata dal nuovo sensore della fotocamera CMOS da 1/1.3 pollici con doppia ISO nativa, apertura di f/1,7, pixel da 2,4μm, scatti fino a 48 megapixel e registrazione video in 4K/60 fps. C’è poi la possibilità di ruotare la fotocamera di 90° per sfruttare le Riprese verticali. Fino a 30 fps, è possibile registrare anche in HDR; non manca il profilo colore Normale e la funzione D-Cinelike che consente maggiori possibilità nella post elaborazione. DJI ricorda che lo zoom video digitale fino a 2x è disponibile in 4K, 3x in 2.7K e 4x in Full HD.

Funzioni smart particolari

Tra le funzioni smart particolari rese disponibili da DJI Mini 3 Pro si segnalano:

FocusTrack Suite : Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0, ActiveTrack 4.0 (Traccia, Parallel).

QuickShots : Dronie, Spirale, Ascesa, Cerchio, Boomerang, Asteroide.

MasterShots

Hyperlapse.

Lista degli accessori ufficiali

Ecco la lista degli accessori ufficiali di DJI Mini 3 Pro segnalata dal produttore cinese:

Batteria di volo intelligente

Batteria di volo intelligente Plus

Stazione di ricarica a due vie

Set di filtri ND (ND 16/64/256)

Eliche

Caricabatterie USB-C da 30 W.

Si segnala anche il piano di protezione DJI Care Refresh:

Piano di 1 anno : include fino a 2 sostituzioni in 1 anno.

: include fino a 2 sostituzioni in 1 anno. Piano di 2 anni: include fino a 3 sostituzioni nell’arco di 2 anni ed estende la protezione iniziale da 1 anno a 3 anni dalla data di acquisto se non si sono verificate sostituzioni per i primi due anni.

Immagini, prezzo e disponibilità

DJI Mini 3 Pro è disponibile in Italia in diverse configurazioni sullo store ufficiale store.dji.com, arriverà presso i rivenditori autorizzati dal 17 maggio.

Quanto ai prezzi, DJI Mini 3 Pro senza radiocomando è in vendita a 739 euro, mentre la versione con DJI RC-N1 costa 829 euro e quella con DJI RC 999 euro. Anche gli accessori sono disponibili e includono: Kit DJI Mini 3 Pro Fly More a 189 € con: 2 Batterie di volo intelligenti, 1 Stazione di ricarica a due vie, 2 set di eliche e una borsa a tracolla; DJI Mini 3 Pro Fly More Kit Plus a 249 € con: 2 Batterie di volo intelligenti Plus, 1 Stazione di ricarica a due vie, 2 set di eliche e una borsa a tracolla. Tutti gli accessori possono essere acquistati anche separatamente.

Ecco i link ad Amazon:

