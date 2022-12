“Alexa, fammi parlare con Babbo Natale!”. Sarà senza dubbio questa la frase più gettonata e utilizzata in questi pochi giorni che ci dividono dal Natale 2022. Amazon sa come questo sia un momento importante per far conoscere e per far apprezzare agli utenti le funzioni di Alexa. E per questo ha annunciato oggi una serie di novità a tema natalizio che promettono di intrattenere i bambini, ma non solo.

Le novità natalizie di Alexa e Fire TV

Pronunciando alcune frasi, si sbloccano le varie novità natalizie pensate da Amazon e fornite da Alexa. Si va dalle barzellette agli aneddoti, dalle canzoni natalizie alle storie fino ad arrivare alle novità dedicate all’intrattenimento e legate alle Fire TV e ad Amazon Prime Video. Ecco una lista, per averne subito alcune a portata di mano:

“Alexa, dimmi una barzelletta sul Natale”: per sbloccare aneddoti su Babbo Natale, la Befana e altri personaggi delle feste;

“Alexa, canta una canzone di Natale” oppure “canta Jingle Bells”;

“Alexa, fammi parlare con Babbo Natale”;

“Alexa, avventura di Natale”: per sbloccare avventure interattive dove gli utenti stessi possono prendere decisioni per aiutare Babbo Natale a trovare le sue vesti rosse e salvare le feste;

“Alexa, quanto manca a Natale?”;

“Alex, dove è Babbo Natale?”: per seguirlo durante la consegna dei doni.

Queste erano le principali novità legate ad Alexa e utili per intrattenere i più piccoli. Ma se ne aggiungo delle altre più adatte al servizio per bambin Amazon Kids (servizio arrivato in Italia da meno di due mesi), quali “Alexa, qual è la più grande domanda del Natale?” o “Alexa, Babbo Natale sa cosa voglio per Natale?”, “Alexa, cosa posso regalare ai miei genitori/ai miei nonni per Natale?” o “Alexa, cosa posso regalare a Babbo Natale per Natale?”.

Per quanto riguarda poi l’intrattenimento con Fire TV e Amazon Prime Video, c’è da sapere che, dal 19 dicembre parte il nuovo programma Original LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, ci sono i nuovi film originali Prime Video Something from Tiffany’s dal 9 dicembre, Your Christmas or Mine e Improvvisamente Natale, già disponibili. Da segnalare anche La saga completa di Harry Potter, con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald e Animali fantastici – I Segreti di Silente oltre alla prima stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e tante altre novità che trovate elencate qui sotto nel nostro articolo dedicato.

