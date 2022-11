Dopo aver presentato nel mese di agosto Xiaomi Watch S1 Pro e Xiaomi Buds 4 Pro, il colosso cinese si appresta a svelare al mondo nel mese di dicembre, contestualmente alla presentazione ufficiale della nuova gamma di smartphone Xiaomi 13, i nuovi Xiaomi Watch S2 e Xiaomi Buds 4.

Ecco teaser trailer e prezzi di Xiaomi Watch S2 e Xiaomi Buds 4

Il 1° dicembre si avvicina, giorno in cui la community di appassionati potrà scoprire i nuovi dispositivi di casa Xiaomi; come spesso accade, prima della presentazione ufficiale, trapelano alcune informazioni e oggi possiamo farci un’idea dei prezzi e dell’estetica dei dispositivi sopra citati.

Il nuovo smartwatch del brand, Xiaomi Watch S2 dovrebbe essere disponibile in due differenti configurazioni, nella versione da 42 mm nelle colorazioni oro e nero e nella versione da 46 mm nei colori oro e argento; per quanto riguarda la costruzione dovrebbe essere realizzato interamente in acciaio inossidabile, con due pulsanti fisici sul lato destro, e il sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca nella parte inferiore.

Sempre dal punto di vista estetico dovrebbe essere disponibile con varie tipologie di cinturini diversi, mentre dal punto di vista delle funzioni sembra che potrà contare su modalità sportive professionali e funzioni di gestione della salute. Dovrebbe avere un prezzo di circa 133 euro al cambio attuale, che subirà certamente delle variazioni nel momento in cui dovesse approdare anche sul nostro mercato.

Passiamo ora alle nuove cuffie TWS del brand, le Xiaomi Buds 4 saranno delle cuffie semi in ear con cancellazione del rumore attiva, disponibili in tre colorazioni come verde, bianco e nero.

La custodia per la ricarica sarà a forma di ciottolo e dotata di ingresso Type-C, ma non è chiaro al momento quante ricariche sia in grado di garantire alle cuffie; le Xiaomi Buds 4 dovrebbero avere un costo di circa 80 euro al cambio attuale, per le quali vale lo stesso discorso di conversione fatto sopra.

È questione insomma di pochi giorni, prima che gli appassionati possano avere tutte le informazioni ufficiali del caso riguardo al prossimo Xiaomi Watch S2 e alle nuove Xiaomi Buds 4.

