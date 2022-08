Si tratta di una settimana piena di novità per Xiaomi che rinnova la sua gamma con diversi nuovi prodotti. In queste ore, infatti, la casa cinese ha svelato ufficialmente le nuove Xiaomi Buds 4 Pro, cuffie TWS destinate a diventare la nuova proposta top di gamma della serie di prodotti audio dell’azienda. Tra le novità di Xiaomi, però, c’è spazio anche per l’inedito Xiaomi Watch S1 Pro, evoluzione di Watch S1 e S1 Active svelato lo scorso mese di marzo. I nuovi prodotti presentati da Xiaomi debutteranno a brevissimo in Cina. In futuro, probabilmente sul finire dell’estate o nel corso dell’autunno, arriveranno anche in Europa. Ecco i dettagli:

Xiaomi Buds 4 Pro: le nuove cuffie TWS top di gamma della casa cinese sono ufficiali

Le nuove Xiaomi Buds 4 Pro vanno a rinnovare la gamma di Buds di casa Xiaomi proponendo un design particolarmente ricercato e, soprattutto, un comparto tecnico di altissimo livello. Le cuffie TWS appena svelate dalla casa cinese possono garantire un’esperienza audio spaziale avanzata e includono driver dinamici da 11 mm. Le Buds presentano anche la certificazione Hi-Res Wireless e il codec LHDC 4.0.

Da segnalare il supporto alla riduzione attiva del rumore fino a 40 dB. Per quanto riguarda l’autonomia, Xiaomi dichiara fino a 9 ore di utilizzo continuano grazie alle sole batterie integrate. Si tratta (se confermato) di un dato davvero notevole che conferma la bontà del progetto anche per quanto riguarda l’efficienza di funzionamento. Con la ricarica extra fornita dal case, inoltre, le nuove Xiaomi Buds 4 Pro possono arrivare ad offrire fino a 38 ore di autonomia complessive.

Da segnalare anche la presenza della certificazione IP54. Le nuove Buds di casa Xiaomi arrivano sul mercato cinese con un prezzo di 999 Yuan (circa 140 euro al cambio attuale) e con una particolare colorazione gold con finitura opaca e metallizzata che, soprattutto per i gusti del mercato cinese, mira a sottolineare il carattere premium delle cuffie. Il debutto in Italia potrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi con un prezzo intorno ai 200 euro.

Xiaomi Watch S1 Pro: smartwatch completo, dal carattere premium e senza compromessi

La gamma di smartwatch di casa Xiaomi si rinnova con il debutto del nuovo Watch S1 Pro. Si tratta di un’evoluzione per la fascia alta del mercato di Watch S1 e S1 Active, i due smartwatch presentati dalla casa cinese lo scorso mese di marzo. Il nuovo dispositivo si presenta con una scocca realizzata con materiali d’alta qualità e con un design marcatamente premium. Lo smartwatch è disponibile con cinturini in pelle, acciaio inossidabile o silicone.

Da segnalare la presenza di un ampio display AMOLED a forma circolare e con diametro di 1,47 pollici. Il display è protetto da vetro zaffiro di alta qualità. Tra le specifiche tecniche c’è il sensore per la misurazione della temperatura della pelle, al debutto sulla gamma di smartwatch di Xiaomi. Non mancano i sistemi di monitoraggio di elementi come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il sonno.

Lo smartwatch supporta il monitoraggio di oltre 100 modalità di attività fisica. Il nuovo Xiaomi Watch S1 Pro può contare su di un SoC a 12 nm chiamato a gestire il software MIUI Watch OS. La batteria integrata è da 500 mAh con possibilità di garantire fino a 10 giorni di utilizzo intenso e fino a 14 giorni di utilizzo standard. È presente il supporto alla ricarica wireless. Lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Il nuovo Watch S1 Pro arriva sul mercato cinese con un prezzo di partenza di 1499 Yuan che, al cambio attuale, sono pari a circa 220 euro. Tale prezzo si riferisce al modello con cinturino in silicone. Da notare, invece, che la versione con cinturino in pelle costa, al cambio attuale, circa 240 euro. Il dispositivo è già in vendita in Cina e dovrebbe debuttare presto anche in Italia dove andrà a posizionarsi nella fascia alta del mercato. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

