Si chiamano Xiaomi Bone Conduction Headphones le nuove cuffie che il colosso cinese ha presentato nelle scorse ore, per adesso solo sul mercato natio. Rientrano in quella particolare categoria di prodotti dedicati espressamente agli sportivi che cercano un dispositivo che sia utile per telefonare e soprattutto ascoltare la musica anche durante gli allenamenti, ma che non isoli dall’ambiente circostante. Non a caso, cuffie a conduzione ossea come queste, si posizionano in prossimità delle orecchie, senza occludere alcunché.

Caratteristiche e funzioni delle Xiaomi Bone Conduction Headphones

Queste cuffie di Xiaomi, come tutte le altre a conduzione ossea, anziché sfruttare l’aria per trasmettere il suono, lo veicolano attraverso le ossa craniche degli zigomi. In questo modo chi le indossa può ascoltare sia ciò che viene riprodotto attraverso queste ultime, sia i suoni che i rumori ambientali, a tutto vantaggio di una maggiore sicurezza negli spostamenti quotidiani. Sono infatti particolarmente utili per chi fa sport all’aria aperta (corsa e ciclismo ad esempio), ma anche per chi vive in città e non ama essere isolato, per avere consapevolezza di ciò che lo circonda.

Chiaro, non ci si può aspettare una qualità sonora eccelsa, ma queste Xiaomi Bone Conduction Headphones promettono una buona resa grazie a un nuovo design e a una cavità sonora direzionale chiusa a 360° che promette di ridurre la dispersione del suono. Sono chiaramente dotate di connettività Bluetooth, versione 5.2 in questo caso, offrono una latenza ridotta di 86 ms e sono certificate IP66 contro acqua e polvere, necessaria per un prodotto espressamente pensato per lo sport.

Per il resto, le cuffie Xiaomi Bone Conduction Headphones pesano appena 28 grammi, supportano la connessione rapida pop up della MIUI, sono dotate di microfoni con riduzione del rumore e di pulsanti fisici per la gestione. La batteria, infine, promette fino a 12 ore di autonomia e si ricarica tramite USB C, anche rapidamente (due ore di riproduzione musicale in appena 5 minuti).

Xiaomi Bone Conduction Headphones: prezzi e disponibilità

Le cuffie a conduzione ossea Xiaomi Bone Conduction Headphones sono state presentate in Cina negli scorsi giorni, dove sono in vendita al prezzo di 699 yuan, circa 97 euro secondo il cambio attuale. Al momento non abbiamo informazioni relative a un’eventuale commercializzazione globale e italiana, ma vi terremo aggiornati nel caso in cui emergessero delle novità.

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie per fare sport, la nostra selezione del mese