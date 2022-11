Volete 15 euro da spendere su Amazon in vista del Black Friday? Vi basta seguire queste semplici indicazioni, ma non prima di aver letto i requisiti necessari per beneficiare di questa promozione che, viste le tante offerte in arrivo già da domani su Amazon, fanno certo comodo. Sappiate che riguarda Amazon Photos ed è usufruibile fino al 30 novembre 2022. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo subito di che si tratta e come ottenere questo credito extra.

Come ricevere 15 euro da Amazon con Photos

Come dicevamo, la promozione è una maniera che il colosso e-commerce di Bezos sta usando per promuovere il suo servizio Amazon Photos, che ricordiamo non essere in chiusura come il suo sodale Amazon Drive.

Ebbene quale modo migliore per dargli un po’ di visibilità se non sfruttare la settimana del Black Friday in partenza domani, con un incentivo legato a un credito promozionale.

Amazon regala infatti 15 euro di credito (da spendere su Amazon, s’intende) a chiunque sia iscritto a Prime e carichi per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos, app scaricabile sia dal Google Play Store che dall’App Store (o per PC Windows da qui).

Una volta installata sul proprio dispositivo mobile o computer non resta altro da fare che accedere con il proprio profilo (Amazon Prime) e caricare almeno una foto sull’app Photos, attivando inoltre il salvataggio automatico per eseguire il backup delle foto. Per inciso, ricordiamo che per gli iscritti a Prime lo spazio di archiviazione per le foto è illimitato e in alta risoluzione.

Fatto questo, entro 7 giorni Amazon invierà un’e-mail al proprio indirizzo con il credito promozionale di 15 euro, da spendere su www.amazon.it con le seguenti esclusioni.

Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati. Per beneficare dell’Offerta è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 40 euro. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Fra le altre cose da sapere, ricordiamo che l’offerta in questione è valida fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2022, che si applica solo ai clienti Amazon Prime che caricano per la prima volta una foto tramite l’app Amazon Photos durante il detto periodo e che usano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina web dedicata del sito di Amazon, dove trovate tutto.

